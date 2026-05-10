தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு
சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை

தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பாக சென்னை தலைமைச்செயலத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.

சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் சென்னை தலைமைச்செயலத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்றது.

சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் தமிழ்நாடு முதல்வராக இன்று பதவியேற்ற விஜய் பதவியேற்ற உடனே தலைமைச்செயலகம் சென்றார். தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள முதல்வர் நாற்காலியில் அமர்ந்து, தனது பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார். முதல்வராகப் பொறுப்பேற்றதும், அரசு கோப்புகளிலும் அவர் கையெழுத்திட்டார். பின்னர் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பாக டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர், தலைமைச் செயலர் சாய் குமாருடன் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.

முதல்வரின் ஆலோசனையில் காவல் துறை உயரதிகாரிகளும் பங்கேற்றுள்ளனர். கூட்டத்தில், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய சட்டம் ஒழுங்கு நிலை குறித்து விரிவாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதோடு, பெண்கள் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல், போதைப் பொருட்கள் தொடர்பான குற்றங்களைத் தடுத்து, கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவை குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், இவை தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் நினைவிடத்துக்கு சென்ற முதல்வர் விஜய் மரியாதை செலுத்தினார். விஜய்யுடன் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், ராஜ்மோகன் ஆகியோரும் மரியாதை செலுத்தினர். இதற்கிடையே, பெரியார் திடலில் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணியை சந்தித்து விஜய் வாழ்த்துப் பெற்றார்.

அப்போது முதல்வர் விஜய்க்கு பெரியார் சிலையை பரிசளித்தார் கி.வீரமணி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chief Minister Vijay held a consultation at the Chennai Secretariat regarding the law and order of Tamil Nadu.

முதல்வர் விஜய்யின் தனிச் செயலர்கள் நியமனம்

முதல்வர் விஜய் பதவியேற்பு விழா!

தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்! மக்கள் ஆரவாரம்

வெற்றிச் செய்தி - கறுப்புச் சட்டம் தோற்கடிப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்

