தமிழ்நாடு

சின்மயா மிஷனின் ஆன்மிக சந்திப்பு!

சின்மயா மிஷனின் 75 வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற ஆன்மிக சந்திப்பு குறித்து...

விழா மேடையில்... - படம் : சின்மயா மிஷன்

Updated On :20 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சின்மயா மிஷன் தனது 75 வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு, ஒரு மாபெரும் ஆன்மிக சந்திப்பை நடத்தி, உலகின் பல்வேறு இந்து மரபுகளைச் சேர்ந்த மதிப்பிற்குரிய சந்நியாசிகள் மற்றும் ஆன்மிகத் தலைவர்களை ஒரே மேடையில் ஒன்று கூட்டியது. இந்த நிகழ்வு பரஸ்பர அன்பு, மரியாதை மற்றும் ஆன்மிக ஒற்றுமையின் அபூர்வ வெளிப்பாடாக அமைந்தது.

இந்நிகழ்வில் சுவாமி சின்மயானந்தர் அவர்களின் மகத்தான ஆன்மிகப் பாரம்பரியத்திற்கும், சனாதன தர்மத்தை உலகளவில் பரப்பிய அவரது அரிய பங்களிப்பிற்கும் மனமார்ந்த அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. சுவாமி ஷஷிஷிகானந்தர், ராமகிருஷ்ண மிஷன் சார்பில் உரையாற்றுகையில், “குருதேவ் சுவாமி சின்மயானந்தர் இரண்டாவது விவேகானந்தர்” என்று புகழாரம் சூட்டினார்.

சுவாமி அம்ரித ஸ்வரூபானந்தர், மாதா அமிர்தானந்தமயி மடம் சார்பில் உரையாற்றியபோது, ''சுவாமி சின்மயானந்தரின் தேசப்பற்று வெறும் உணர்ச்சியால் அல்ல, உலகுக்கு பாரதம் அளிக்கும் ஆன்மிகப் பார்வையின் ஆழமான புரிதலால் உருவானது'' என்று குறிப்பிட்டார்.

இந்நிகழ்வில் மது பண்டிட் தாஸ் பேசுகையில், இஸ்கான் நிறுவனர் ஏ.சி. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரோடு தொடர்புடைய ஒரு முக்கிய சம்பவத்தை பகிர்ந்துகொண்டார். இஸ்கானின் வெளிநாட்டு பக்தர்கள் குருவாயூர் கோவில் மற்றும் பத்மநாபசுவாமி கோவில் ஆகிய கோவில்களில் அனுமதி பெறுவதற்காக, ஸ்ரீல பிரபுபாதர், சுவாமி சின்மயானந்தர் ஒரு கடிதம் கொடுத்தால் இந்த கோவில்களில் வெளிநாட்டு பக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கும் என்றும், சனாதன தர்மத்தின் அனைவர் சேர்க்கைச் சிந்தனையை வலியுறுத்திய குருதேவர் (சுவாமி சின்மயானந்தர்), இஸ்கான் பக்தர்கள் “உறுதியான இந்துக்கள்” என்று குறிப்பிட்டு கடிதம் கொடுத்ததாகவும், அவரின் வேண்டுகோளைத் தொடர்ந்து கோவில் நிர்வாகங்கள் அனுமதி வழங்கின என்றும் கூறினார்.

மேலும், சுவாமி அவதேஷானந்த கிரி, சுவாமி சின்மயானந்தரை “ஆதி சங்கராசார்யரின் ஞான ஹம்ச அவதாரம்” என்று வர்ணித்து, உலகம் முழுவதும் இந்து சமுதாயத்தை ஒன்றிணைத்த அவரின் ஆன்மிகப் பெரும்பணியைப் பாராட்டினார்.

