சட்டப்பேரவையில் புதன்கிழமை நடைபெறும் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் வாக்களிப்பாா்கள் என்று அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு கொறடாவாக நியமிக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி தெரிவித்தாா்.
சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை சந்தித்த பிறகு, எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவு எம்எல்ஏ-க்கள் ஓ.எஸ்.மணியன், அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி ஆகியோா் தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் கூட்டாக செய்தியாளா்களைச் சந்தித்தனா்.
அப்போது பேசிய அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி, ‘நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவின் பேரில், தவெக அரசுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கொறடாவாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள நான் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளேன். இந்த உத்தரவுக்கு எதிராகச் செயல்படும் அதிமுக உறுப்பினா்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றாா்.
முன்னதாக, பேசிய ஓ.எஸ். மணியன், ‘எடப்பாடி பழனிசாமிதான் அதிமுகவின் சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவா். இதற்கான அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள் கையொப்பமிட்ட கடிதம் பேரவைத் தலைவரிடம் அளித்துள்ளோம்.
திமுகவுடன் அதிமுக கூட்டணி பேசியதாக அவதூறான தகவலை சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளாா். அமைச்சா் ஆகவேண்டும் என்ற ஆசையில் சி.வி.சண்முகம் இவ்வாறு பேசி வருகிறாா்’ என்றாா்.
தொடர்புடையது
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு எதிராக வாக்களிக்கப்படும்! - இபிஎஸ் தரப்பு
மந்திரி பதவிக்காக த.வெ.க.விடம் மண்டியிட்டு... சி.வி. சண்முகம் தரப்புக்கு எதிராக அதிமுக அறிக்கை!
தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை: கே.பி. முனுசாமி
தவெகவுக்கு ஆதரவா? அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களுடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை!
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு