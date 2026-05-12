திருமாவளவனிடம் வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்!

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவனை முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் நேரில் சென்று இன்று (மே 12) சந்தித்தார்.
தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு ஆட்சி அமைக்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த பிறகு முதல்முறையாக திருமாவளவனும் விஜய்யும் சந்தித்துக்கொண்டனர்.
சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள திருமாவளவன் இல்லத்திற்கு முதல்வர் விஜய் இன்று சென்றார். அவரை வாசலுக்கே வந்து திருமாவளவன் வரவேற்று அழைத்துச் சென்றார். விசிக எம்.எல்.ஏ., வன்னி அரசு, சிந்தனைச் செல்வன் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
வீட்டில் விஜய்க்கு பொன்னாடை போர்த்தி, மாலை அணிவித்து திருமாவளவன் வாழ்த்து தெரிவித்தார். பின்னர், அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையை விசிக சார்பில் விஜய்க்கு பரிசாக வழங்கினார்.
முன்னதாக சென்னை மண்ணடியில் உள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு முதல்வர் விஜய் சென்றிருந்தார். அங்கு அக்கட்சியின் தலைவர் காதர் மொகிதீன் சார்பில் விஜய்க்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைமை அலுவகத்துக்குச் சென்று செல்வப்பெருந்தகை, கிரிஷ் சோடங்கர் உள்ளிட்டோரை முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார்.
தொடர்ந்து, சென்னை எம்ஆர்சி நகரில் உள்ள சி.வி. சண்முகம் அலுவலகத்திற்குச் சென்று சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்டோரை சந்தித்தார்.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, பாமக தலைவர் அன்புமணி, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோரை அவர்களின் வீட்டிற்குச் சென்று நேற்று (மே 11) முதல்வர் சந்தித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Chief Minister C. Joseph Vijay receives blessings from VCK Thirumavalavan
