முதல்வர் விஜய்யின் ஜோதிடர் ரத்தன் பண்டிட்டுக்கு அரசுப் பதவி!!

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யின் ஜோதிட ஆலோசகரும் தவெக செய்தித் தொடர்பாளருமான ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேலுக்கு அரசுப் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது:

“முதல்வரின் சிறப்புப் பணி அலுவலராக (அரசியல்) ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேல் நியமிக்கப்படுகிறார். இந்த ஆணை இன்றுமுதல் அமலுக்கு வருகிறது” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ரத்தன் பண்டிட் யார்?

ரிக்கி ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேல், 40 ஆண்டுகளாக ஜோதிடம் மற்றும் எண் ஜோதிடத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர். நடிகர் விஜய் தேர்தலில் போட்டியிட்டு மகத்தான வெற்றியை பெறுவார் என்று கணித்துச் சொல்லியிருந்தார்.

இவரது ஏராளமான விடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது. அதில் அவர் ஒன்றைக் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதாவது விஜய்யின் ஜாதகம் ஒரு சுனாமி ஜாதகம் என்று வர்ணித்திருக்கிறார்.

திருச்செந்தூர் கோயிலுக்குச் சென்றபோது விஜய்யுடன் அவரது காரில் ரத்தன் பண்டிட் பயணம் மேற்கொண்டது பேசுபொருளானது.

இதனிடையே, தேர்தல் முடிவுகள் தவெக பக்கம் சாயத் தொடங்கியவுடன் விஜய் வீட்டுக்கு நேரில் சென்று பூங்கொத்தை கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தார் ரத்தன் பண்டிட்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் ஜோதிடராகவும் ரத்தன் பண்டிட் செயல்பட்டுள்ளார் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அரசாணை

Government Post for Chief Minister Vijay's Astrologer, Rathan Pandit!!

முதல்வர் விஜய்யின் தனிச் செயலர்கள் நியமனம்

யார் இந்த ரத்தன் பண்டிட்? விஜய்யின் பெரும் வெற்றியை முன்கணித்தவர்?

