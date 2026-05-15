Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
தமிழ்நாடு

சென்னை-கா்நாடக விரைவு ரயில்கள் ஜூன் 7-இல் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும்

வரும் ஜூன் 7-ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து கா்நாடக மாநில நகா்களுக்குச் செல்லும் விரைவு ரயில்கள் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

வரும் ஜூன் 7-ஆம் தேதி சென்னையில் இருந்து கா்நாடக மாநில நகா்களுக்குச் செல்லும் விரைவு ரயில்கள் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படவுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

தென்மேற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் கிருஷ்ணராஜபுரம் பிரிவுகளில் தண்டவாளம் சீரமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்றுவருகின்றன. இதன் காரணமாக வரும் ஜூன் 7-ஆம் தேதி சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து பிற்பகல் 3 மணிக்கு ஹூப்ளிக்கு புறப்படும் அதிவேக விரைவு ரயில் (எண்: 22698), பிற்பகல் 3.30 மணிக்குப் பெங்களூரு செல்லும் லால்பக் விரைவு ரயில் (எண்:12607), மாலை 5 மணிக்குப் புறப்பட்டு மைசூரு செல்லும் வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் (எண்: 20664) வழக்கமான பாதைகளுக்குப் பதிலாக பங்கராப்பேட்டை, கோலாா், சிக் பல்லாபூா், ஏலகங்கா உள்ளிட்ட வழிகளில் இயக்கப்படும். அவை கிருஷ்ணாபுரம் நிலையத்தில் நிற்காது.

அதேபோல், ஜூன் 7-இல் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து மாலை 5.30 மணிக்கு பெங்களூரு செல்லும் சதாப்தி விரைவு ரயில் (எண்: 12027) வழக்கமான பாதைக்குப் பதிலாக ஜோலாப்பேட்டை, பெங்கராப்பேட்டை, கோலாா், சிக்பல்லாபூா், ஏலகங்கா, பெங்களூரு கண்டோன்மென்ட் ஆகியவை வழியாகச் செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

விரைவு ரயில்கள் நிற்கும் நிலையங்களில் மாற்றம்

விரைவு ரயில்கள் நிற்கும் நிலையங்களில் மாற்றம்

திண்டுக்கல் வழியாக இயக்கப்படும் 3 விரைவு ரயில்கள் பாதை மாற்றம்

திண்டுக்கல் வழியாக இயக்கப்படும் 3 விரைவு ரயில்கள் பாதை மாற்றம்

ரயில்வே சிக்னல் பழுது: விரைவு ரயில்கள் தாமதம்

ரயில்வே சிக்னல் பழுது: விரைவு ரயில்கள் தாமதம்

மும்பை - சென்னைக்கு இன்றுமுதல் கோடை சிறப்பு விரைவு ரயில்கள்

மும்பை - சென்னைக்கு இன்றுமுதல் கோடை சிறப்பு விரைவு ரயில்கள்

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு