திண்டுக்கல் வழியாக இயக்கப்படும் 3 விரைவு ரயில்கள் பாதை மாற்றம்

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திண்டுக்கல் வழியாக இயக்கப்படும் 3 விரைவு ரயில்கள் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படவுள்ளது.

Updated On :30 ஏப்ரல் 2026, 8:40 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திண்டுக்கல் வழியாக இயக்கப்படும் 3 விரைவு ரயில்கள் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படவுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

நாகா்கோயில் - லோக்மான்ய திலக் இடையே வாரம் இருமுறை இயக்கப்படும் விரைவு ரயில் (எண்: 16352) மே 3 முதல் ஜூன் 7-ஆம் தேதி வரை திண்டுக்கலுக்கு பதிலாக மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்கடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

கன்னியாகுமரி-ஹௌரா இடையே இயக்கப்படும் வாராந்திர அதிவிரைவு ரயில் மே 2 முதல் ஜூன் 6-ஆம் தேதி வரை மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கலுக்கு பதிலாக விருதுநகா், மனாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

அதேபோல், கன்னியாகுமரி-ஹைதராபாத் இடையே இயக்கப்படும் வாரந்திர விரைவு ரயில் (எண்:17170) மே 1 முதல் ஜூன் 5-ஆம் தேதி வரை கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கலுக்கு பதிலாக மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

