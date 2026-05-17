பொருளாதார பிரச்னைகளுக்கு மத்திய பாஜக அரசே காரணம் ராமதாஸ் குற்றச்சாட்டு

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதாரப் பிரச்னைகளுக்கு மத்திய பாஜக அரசே காரணம் என பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
இந்தியா தற்போது பெரிய அளவிலான பொருளாதாரப் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறது. அண்மையில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி பொதுமக்களை தங்கம் வாங்காதீா்கள், பெட்ரோல் பயன்பாட்டைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக் கோரியதை வைத்தே நம் நாட்டின் பொருளாதாரப் பிரச்னையைப் புரிந்துகொள்ளலாம்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளாகப் பொருளாதார வளா்ச்சியில் நாடு செல்வதாக மத்திய அரசு பிரசாரம் மேற்கொண்ட நிலையில், தற்போது அதில் ஏற்பட்ட தோல்வியானது சாமானிய மக்களையே பாதிக்கும் வகையில் உள்ளது. 5 மாநிலச் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு தற்போது செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
இந்திய பங்குச் சந்தையிலிருந்து சுமாா் ரூ. 2 லட்சம் கோடி அந்நிய மூலதனம் வெளியேறியுள்ளது. அதனால் வேலைவாய்ப்பு இழப்பு, விலையேற்றம் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கெல்லாம் மத்திய பாஜக அரசின் செயல்பாடுகள்தான் காரணமாகின்றன.
அதனால், பெரு நிறுவனங்களுக்கு சலுகை அளிப்பதை மத்திய பாஜக அரசு நிறுத்திவிட்டு, மக்களிடம் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
தொடர்புடையது
பாமகவை அன்புமணி அபகரித்துவிட்டாா்: மருத்துவா் ராமதாஸ்
சமையல் எரிவாயு விலை உயா்வுக்கு மத்திய அரசே காரணம்: அமைச்சா் எ.வ.வேலு குற்றச்சாட்டு
தமிழக நிதிச் சுமைக்கு மத்திய அரசே காரணம்: துரை வைகோ குற்றச்சாட்டு!
வன்னியா்களுக்கு 10.5% இட ஒதுக்கீடு கிடைக்காததற்கு திமுக அரசே காரணம் - அன்புமணி ராமதாஸ்
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை