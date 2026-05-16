Dinamani
கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கீடுதமிழக நிதியமைச்சரானார் செங்கோட்டையன்பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்வு!முதல்வர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன் சந்திப்பு!ரூ.100 கோடி ஆன்லைனில் கல்வி வழங்கும் நிறுவனத்தை மூடும் அங்குர் வாரிகூ! ஏஐ காரணமா?பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் புழக்கம்: ஆய்வு நடத்த உத்தரவு
/
தமிழ்நாடு

கோவை அருகே தங்கையின் காதலனைக் கொன்ற சிறுவனுக்கு மூன்று ஆண்டு சிறை

கோவை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு அருகே தங்கையின் காதலனைக் கொன்ற சிறுவனுக்கு மூன்றாண்டு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

News image
Updated On :27 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கோவை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு அருகே தங்கையின் காதலனைக் கொன்ற சிறுவனுக்கு மூன்றாண்டு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், கிணத்துக்கடவு அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் 22 வயது கூலித் தொழிலாளி. அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுமியை காதலித்ததாக தெரிகிறது. இதை அறிந்த சிறுமியின், அண்ணன் சிறுமியையும், அவரின் காதலனையும் கண்டித்து உள்ளார். ஆனாலும் அந்த நபர் சிறுமி மீதான காதலை விடவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக சிறுமியின் காதலனுக்கும், அண்ணனுக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு முன்விரோதமானது. இந்நிலையில் அந்த சிறுமியின் காதலனுக்கும், அவரின் அண்ணனுக்கும் இடையே மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரம் அடைந்த சிறுமியின் அண்ணன் தான் மறைத்து வைத்து இருந்த கத்தியை எடுத்து சிறுமியின் காதலனான கூலித்தொழிலாளியை குத்திக் கொலை செய்தார்.

இதுகுறித்து போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து சிறுமியின் அண்ணனை கைது செய்து இளஞ்சிறார் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தனர். இந்த வழக்கை கோவையில் உள்ள இளஞ்சிறார் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. இதற்கு இடையே வெளியில் வந்த அந்த சிறுவன் மாயமானான். இதைத்தொடர்ந்து கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அந்த சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டான்.

தற்போது இந்த கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி குற்றம்சாட்டப்பட்ட சிறுவனுக்கு 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

A juvenile has been sentenced to three years in prison for killing his sister's lover near Kinathukadavu in the Coimbatore district.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கோவை அருகே காா் மீது லாரி மோதியதில் தம்பதி, மகள், இளம்பெண் உயிரிழப்பு

கோவை அருகே காா் மீது லாரி மோதியதில் தம்பதி, மகள், இளம்பெண் உயிரிழப்பு

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: இளைஞருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

28.4.1976: சென்னை மத்திய சிறையை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற முயற்சி

28.4.1976: சென்னை மத்திய சிறையை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற முயற்சி

மதுபோதையில் தந்தையைக் கொன்ற மகன் கைது

மதுபோதையில் தந்தையைக் கொன்ற மகன் கைது

விடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு