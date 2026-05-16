மக்களை அமரவைத்து பேச வேண்டும்; நிற்க வைக்கக் கூடாது: பதிவுத்துறை

சார்-பதிவாளர் அலுவலகம் வரும் மக்களை அமரவைத்து பேச வேண்டும் என பதிவுத்துறை அறிவுரை

சார்-பதிவாளர் அலுவலகம் - file photo

Updated On :22 நிமிடங்கள் முன்பு

சார்-பதிவாளர் அலுவலகம் வரும் மக்களை எக்காரணம் கொண்டும் நிற்கவைத்து அதிகாரிகள் பதிலளிக்கக் கூடாது என்று பதிவுத் துறை சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள சார்-பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு தமிழக பதிவுத்துறை ஒரு சுற்றறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு வரும் பொதுமக்களை எக்காரணம் கொண்டும் நிற்க வைக்கக் கூடாது, நாற்காலியில் அமரவைத்தே அதிகாரிகள் பதிலளிக்க வேண்டும்.

சார்-பதிவாளர் அலுவலகம் வரும் மக்கள் அனைவரும் அமரும் வகையில் போதுமான இருக்கைகள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் பதிவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

