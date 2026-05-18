குருவாயூா் - சென்னை இடையே இயக்கப்படும் ரயில்கள் நிலையங்கள் மாற்றி இயக்கம்

குருவாயூா் - சென்னை இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயில்கள் வரும் மே 27 முதல் 29- ஆம் தேதி வரை 3 நாள்கள் வழக்கமான பாதையில் செல்லாமல் மாற்றி இயக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே மண்டலம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தில் திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் எா்ணாகுளம் பணிமனையில் தண்டவாளம் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்தப் பணிகளால் வரும் 27, 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் (புதன், வியாழன், வெள்ளி) குருவாயூரிலிருந்து இரவு 11.15 மணிக்குப் புறப்பட்டு சென்னை எழும்பூருக்கு செல்லும் விரைவு ரயில் (எண் 16128) வழக்கமான பாதையில் செல்லாமல் கோட்டயம் வழியாக இயக்கப்படும். கூடுதலாக கோட்டயம், செங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கன்னூா் ஆகிய நிலையங்களில் நிறுத்தப்படும்.
வரும் 29, 30 மற்றும் வரும் ஜூன் 1 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திலிருந்து மாலை 4 மணிக்குப் புறப்பட்டு திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரல் செல்லும் அதிவிரைவு ரயில் (எண் 22207) வழக்கமான பாதைக்குப் பதிலாக கோட்டயம் வழியாக இயக்கப்படும். அந்த ரயில் கூடுதலாக எா்ணாகுளம் நகா், கோட்டயம், செங்கனூரில் நிறுத்தப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
