Dinamani
நிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
தமிழ்நாடு

எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது: எஸ்.பி. வேலுமணி

எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது என்று அதிமுகவில் உருவான மற்றொரு அணியைச் சேர்ந்த எஸ்.பி. வேலுமணி தெவித்துள்ளார்.

News image

எஸ்.பி. வேலுமணி - கோப்புப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 6:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது என்று அதிமுகவில் உருவான மற்றொரு அணியைச் சேர்ந்த எஸ்.பி. வேலுமணி தெவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில்,

• தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் அமைச்சரவையில் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்க உள்ளதாக வந்த செய்திகள் குறித்து, பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு எங்களின் ஆதரவை த.வெ.க அரசுக்கு அளிக்கவில்லை.

• திமுக-விற்கு எதிரான நம் கட்சியின் தொடர் நிலைப்பாட்டின் பிரதிபலிப்பாகவே த.வெ.க ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தோம் என்று தெளிவுபடுத்திவிட்டோம்.

• திமுக-வால் இயக்கப்படும் அரசாக த.வெ.க அரசு இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகவும், அம்மா அரசின் பார்போற்றும் திட்டங்களான அம்மா உணவகம், தாலிக்கு தங்கம், அம்மா மினி கிளினிக், அம்மா குடிநீர், குடிமராமத்து திட்டம் ஆகியவை தொடரவும், கழக ஆட்சியின் 7.5% மருத்துவ உள் இடஒதுக்கீட்டை 10% ஆக உயர்த்த வேண்டும், 125 நாட்களாக உள்ள 100 நாள் வேலைத் திட்டம் 150 நாட்களாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய செயல்திட்டக் கோரிக்கைகளை இன்றைய அரசிடம் சமர்ப்பித்தும், அதன் அடிப்படையிலான ஆதரவையே கட்சியின் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அளித்தனர்.

• மக்களுடைய தீர்ப்பு என்பது த.வெ.க மீதான ஆதரவாக அமைந்து இருந்ததை மதித்துதான் எங்களுடைய ஆதரவை அளித்தோம்.

• திமுக எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டில் தாங்களும் உறுதியாக இருப்பதாக த.வெ.க தரப்பிலும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.

ஆட்சிக்கு ஆதரவு என்பது மட்டுமே எங்கள் நிலைப்பாடே தவிர்த்து, அமைச்சரவையில் பங்கு என்பது நாங்களும் ஒருநாளும் அவர்களிடம் கேட்கவில்லை. அதிமுகவினர் அமைச்சர் பதவி கோரவில்லை என்று த.வெ.க தரப்பிலும் தெளிவுப்படுத்தி விட்டனர்.

• இதை கட்சி அமைப்புச் செயலாளர் சி.வி. சண்முகமும், நானும் பலமுறை செய்தியாளர் சந்திப்பு வாயிலாகவும் விளக்கம் அளித்துவிட்டோம். ஆனால், தொடர்ந்து பதவி ஆசையால் ஆதரவு என்ற ஒரு முற்றிலும் பொய்யான பிம்பம் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் கட்சிப் பெரும்பான்மை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதும் தினகரன், திமுக ஆதரவு ஊடகங்கள் வாயிலாக பரப்பப்படுவது என்பது எந்தவகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத, கண்டிக்கத்தக்க ஒன்று.

• கட்சி தழைத்தோங்க வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் எந்நாளும் எங்களின் நோக்கம்.

• கட்சியை உடைக்கவோ பிரிக்கவோ, கட்சிக் கோவிலாம் தலைமைக் கழகத்தைக் கைப்பற்றவோ நாங்கள் ஒருநாளும் எண்ணியதில்லை. ஏனென்றால் இந்த கட்சி தான் எங்களுக்கு உயிர்! இதையும் செய்தியாளர் சந்திப்பு வாயிலாக மிகத் தெளிவாக கூறிவிட்டோம்.

எங்களுடைய கட்சிப் பொதுசெயலாளர் எடப்பாடியார் தான். இதை நாங்கள் யாரும் எந்த இடத்திலும் மறுக்கவில்லை. எனவே, எங்கள் மீது துரோகப் பட்டம் சுமத்த முயல்வது முற்றிலும் தவறானது; அத்தகைய பரப்புரை எங்களையும், கட்சித் தொண்டர்களையும் மன வேதனைக்கு ஆளாக்கி உள்ளது.

• அதேசமயம், கட்சியின் தொடர் தோல்விகளால் தொண்டர்கள் மிகுந்த சோர்வடைந்து உள்ளார்கள். அவர்களுக்கு சரியான பாதையை காட்டி, கட்சி புத்துயிர் பெற வேண்டும் என்றால், இந்த தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து ஜனநாயக ரீதியாக நாம் அனைவரும் ஆலோசிக்க வேண்டும்.

• கட்சியில் எல்லோரும் இருக்க வேண்டும்- ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதே எல்லோரின் எண்ணம்.

•தொண்டர்களின் எண்ணத்தை மதித்து, கட்சிப் பொதுச் செயலாளர் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன்.மீண்டும் அம்மாவின் ஆட்சியை தமிழ்நாட்டில் அமைத்திடுவோம்! இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

S.P. Velumani, belonging to another faction that emerged within the AIADMK, has stated that it is completely wrong to try to brand them as traitors.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இபிஎஸ்தான் எங்கள் பொதுச் செயலர்: எஸ்.பி. வேலுமணி பேட்டி! சி.வி. சண்முகம் எங்கே?

இபிஎஸ்தான் எங்கள் பொதுச் செயலர்: எஸ்.பி. வேலுமணி பேட்டி! சி.வி. சண்முகம் எங்கே?

'நான்தான் எல்லாம்' என்பது கூடாது! இபிஎஸ் அழைத்தால் பேசத் தயார்! எஸ்.பி. வேலுமணி

'நான்தான் எல்லாம்' என்பது கூடாது! இபிஎஸ் அழைத்தால் பேசத் தயார்! எஸ்.பி. வேலுமணி

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் 22 பேரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்: பேரவைத் தலைவரிடம் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு வலியுறுத்தல்

எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் 22 பேரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்: பேரவைத் தலைவரிடம் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு வலியுறுத்தல்

இபிஎஸ்ஸை முதல்வராக்கியது சசிகலாதான்! அதிமுகவில் பிரிந்தவர்கள் சேர வேண்டும்! எஸ்.பி. வேலுமணி

இபிஎஸ்ஸை முதல்வராக்கியது சசிகலாதான்! அதிமுகவில் பிரிந்தவர்கள் சேர வேண்டும்! எஸ்.பி. வேலுமணி

விடியோக்கள்

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

ஆ. ராசாவுக்கு அமைச்சர் வன்னியரசு பதிலடி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK