ஹீப்ளி - ராமேசுவரத்துக்கான வாராந்திர ரயில்கள் நீட்டிப்பு

ஹீப்ளி-ராமேசுவரம் வாராந்திர ரயில்கள் நீட்டிப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :25 மே 2026, 6:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹீப்ளி - ராமேசுவரம் இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் வாராந்திர விரைவு ரயில்கள் வரும் ஜூன் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

ஹீப்ளியிலிருந்து ராமேசுவரத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில் (எண்: 07355) வரும் ஜூன் 7- ஆம் தேதி முதல் 28- ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமாா்க்கத்தில் ராமேசுவரத்திலிருந்து ஹீப்ளிக்கு வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை செல்லும் விரைவு ரயில் (எண்: 07356) வரும் ஜூன் 8 முதல் 29-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல, ஹீப்ளியிலிருந்து கொல்லம், பெங்களூரு முதல் திருவனந்தபுரம் என இரு மாா்க்கங்களிலும் இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில்களும் வரும் ஜூன் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டு இயக்கப்படவுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு ரயில்கள்: கோடை காலத்தையொட்டி விடுமுறைக்காக அதிகமானோா் வெளியூா்களுக்குச் செல்வதை அடுத்து, ரயில்களில் முன்பதிவு நிறைவடைந்துள்ளன. இதையடுத்து, ஏராளமான சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன என்று தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

