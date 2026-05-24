வாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு

சென்னை: ஹீப்ளி- ராமேசுவரம் இடையே இயக்கப்பட்டு வரும் வாராந்திர விரைவு ரயில்கள் வரும் ஜூன் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளள்ளது.
இது தொடர்பாக தெற்கு ரயில்வே ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுத்துள்ள அறிவிப்பில்,
ஹீப்ளியிலிருந்து ராமேசுவரத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில் (எண் 07355) வரும் ஜூன் 7 ஆம் தேதி முதல் 28 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மறுமாா்க்கத்தில் ராமேசுவரத்திலிருந்து ஹீப்ளிக்கு வாரந்தோறும் திங்கள்கிழமை செல்லும் விரைவு ரயில் (எண் 07356) வரும் ஜூன் 8 ஆம் தேதி முதல் 29 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோன்று, ஹீப்ளியிலிருந்து கொல்லம், பெங்களூரு முதல் திருவனந்தபுரம் என இரு மாா்க்கத்திலும் இயக்கப்படும் வாராந்திர விரைவு ரயில்களும் வரும் ஜூன் மாதம் வரையில் நீட்டிக்கப்பட்டு இயக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Extension of Weekly Trains between Hubballi and Rameswaram Announces Southern Railway ...
