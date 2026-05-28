சின்ன திரை நடிகர் பாலாவின் ரீமேட்ச் படத்தின் பூஜை இன்று(மே 28) நடைபெற்றது.
தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் நகைச்சுவைப் பேச்சாளராகவும் தொகுப்பாளராகவும் பங்கேற்று ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் பாலா.
இவர், பல படங்களில் நகைச்சுவை பாத்திரங்களிலும் நடித்துள்ளார். இதனிடையே, பாலா கதாநாயகனாக அறிமுகமான காந்தி கண்ணாடி திரைப்படம் கடந்தாண்டு வெளியாகி நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பாலா நாயகனாக நடிக்கும் அடுத்தப் படம் ‘ரீமேட்ச்’. இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் விமல் குமார் இயக்குகிறார்.
ரீமேட்ச் படத்தின் பூஜை. - படம்: எக்ஸ்
மேலும் இந்தப் படத்தில், சந்தோஷ் பிரதாப், தனு ஹர்ஷா, செல் முருகன் மற்றும் முகேஷ் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். படத்திற்கு அச்சு ராஜாமணி இசையமைக்கிறார்.
பேட்மிண்டன் விளையாட்டை மையமாகக் கொண்ட காதல் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. பேட்மிண்டன் விளையாட்டை பிரதானப்படுத்தி தமிழில் உருவாரும் முதல் படம் ரீமேட்ச் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், நடிகர் பாலாவின் ரீமேட்ச் படத்தின் பூஜை இன்று(மே 28) வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது.
Summary
The Pooja ceremony for television actor Bala's remake film was held today (May 28).
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.