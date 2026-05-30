தமிழ்நாடு

கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையக் கட்டுமானப் பணிகள்: அதிகாரிகளுக்கு குடிநீா் வாரியம் உத்தரவு

கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள் முடிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு சென்னை குடிநீா் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநா் த.ஆனந்த் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

கோப்புப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 3:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் கட்டுமானப் பணிகளை நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள் முடிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு சென்னை குடிநீா் வாரிய மேலாண்மை இயக்குநா் த.ஆனந்த் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

இது குறித்து சென்னை குடிநீா் வாரியம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை குடிநீா் வாரியம் சாா்பில் ரூ.5,814 கோடியில் பேரூரில் அமைக்கப்பட்டு வரும் நாளொன்றுக்கு 40 கோடி லிட்டா் உற்பத்தித்திறன் கொண்ட கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையக் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளான பூண்டி, சோழவரம், புழல் ஏரி, கண்ணன்கோட்டை, தோ்வாய்கண்டிகை, செம்பரம்பாக்கம், வீராணம் உள்ளிட்ட ஏரிகள் மூலமும், நெம்மேலியில் உள்ள 11 கோடி மற்றும் 15 கோடி லிட்டா் உற்பத்தித்திறன் கொண்ட கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையங்கள் மூலமும் தினமும் 123 கோடி லிட்டா் குடிநீா் தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

சென்னையின் வளா்ச்சிக்கேற்ப குடிநீா் ஆதாரங்களை மேம்படுத்த 21.8.2023-இல் சென்னை குடிநீா் வாரியம் சாா்பில் ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமை நிதியுதவியுடன் செங்கல்பட்டு கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் உள்ள பேரூரில் தினமும் 40 கோடி லிட்டா் உற்பத்தி திறன் கொண்ட கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

மேலும், பேரூரில் இருந்து போரூா் வரை 59 கி.மீ. நீளத்துக்கு குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக 37.13 கி.மீ. தொலைவுக்கு குழாய்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அதில் 10.32 கி.மீ. தொலைவுக்கு குழாய்கள் பாதிக்கும் பணிகள் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்தத் திட்டப் பணிகளை நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலத்துக்குள் முடிக்க அலுவலா்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் தாம்பரம் மாநகராட்சி மற்றும் சென்னை மாநகராட்சியின் அருகே 20 ஊராட்சிகளில் 22.67 லட்சம் மக்கள் பயன்பெறுவா்.

நீலாங்கரையில் ரூ.99.25 கோடியில் நடைபெற்று வரும் குடிநீா் வழங்கல் திட்டப் பணிகள், ரூ.697.17 கோடியில் கொட்டிவாக்கம், பாலவாக்கம், நீலாங்கரை, ஈஞ்சம்பாக்கம் மற்றும் உத்தண்டி பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் புதைச் சாக்கடை திட்டப் பணிகளை குறித்து ஆய்வு நடைபெற்றது.

இந்தப் பணிகள் நிறைவுற்ற பின்னா், லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயன் பெறுவா். இதில் சென்னை குடிநீா் வாரியத்தின் தலைமைப் பொறியாளா் தி.ஜ.சுகந்தி, மேற்பாா்வை பொறியாளா்கள் கே.உமா, எஸ்.அருணா பாரிவள்ளல், செயற்பொறியாளா்கள் கிருபாகரவேல், ஜெ.வெங்கடேசன், பகுதி பொறியாளா் வி.ரேகா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

ஒடிஸா: கழிவுநீா் தொட்டிக்குள் மூச்சுத்திணறி 6 போ் உயிரிழப்பு - கட்டுமானப் பணியின்போது சோகம்

