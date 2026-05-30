அடுத்த 2 மணி நேரம் 20 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

சென்னை : தமிழகத்தில் கோடை வெய்யில் சூட்டால் மக்கள் தவிக்கும் சூழலில், 20 மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 மணி நேரத்துக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,
திருப்பத்தூர்
கிருஷ்ணகிரி
வேலூர்
தருமபுரி
திருப்பூர்
திண்டுக்கல்
சேலம்
தென்காசி
கோயம்புத்தூர்
ஈரோடு
விழுப்புரம்
திருவண்ணாமலை
கன்னியாகுமரி
திருச்சிராப்பள்ளி
நாமக்கல்
கரூர்
மதுரை
விருதுநகர்
தேனி
திருநெல்வேலி ஆகிய 20 மாவட்டங்களில் இரவு 7 மணி வரை லேசானது முதல் மிதமான மழைப்பொழிவுக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
