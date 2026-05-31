திருவள்ளுவா் சநாதனிதான்: ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா்

தமிழக ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற விழா - X | LOK BHAVAN

Updated On :31 மே 2026, 2:32 am IST

திருவள்ளுவா் சநாதனிதான் என்று தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி. ஆா்லேகா் பேசினாா்.

சென்னை, கிண்டியில் உள்ள ஆளுநா் மாளிகையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற திருவள்ளுவா் திருநாள் விழாவில் அவா் பேசியதாவது: திருக்குறளைப் படித்தால் திருவள்ளுவா் எத்தகைய மாமனிதா் என்பதை உங்களால் உணர முடியும். திருவள்ளுவா் நமக்கு கவிதை வடிவிலான பேரறிவைத் தந்துவிட்டுச் சென்றுள்ளாா்.

சநாதனத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவா்கள்கூட, திருவள்ளுவா் முன்பு வந்து தலைவணங்கித்தான் ஆக வேண்டும். அதுதான் திருவள்ளுவரின் சக்தி. இதுதான் திருவள்ளுவரின் ஆகச்சிறந்த பெருமை.

திருவள்ளுவா் போன்ற ஞானிகளுக்கு வாழ்க்கையில் ஓா் உன்னத நோக்கம் இருந்தது. ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின், அனைத்து மக்களின் நல்வாழ்வுதான் அந்த நோக்கம். ஞானிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கோ, யுகத்துக்கோ உரியவா்கள் அல்லா். எல்லா காலத்துக்கும் பொருத்தமானவா்கள்.

சநாதனத்துக்கு ஆதியும் அந்தமும் இல்லை: சநாதனம் என்பதற்கு ‘நித்தியமானது, என்றும் புதியது’ என்று பொருள். இதற்கு ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை. திருவள்ளுவரின் சிந்தனைகள், போதனைகள், வாழ்க்கைக்கு ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை. எனவே, திருவள்ளுவா் சநாதனிதான். அப்படியிருக்கும் போது அவரை ‘சநாதனப் பாரம்பரியத்தின் சீடா்’ என்று அழைப்பதில் என்ன தவறு?. அதுதான் உண்மை, அதை நம்மால் மறுக்க முடியாது. அவரது கருத்துகள் அவா் சநாதனப் பாரம்பரியம், மனிதநேயத்துக்காக வாழ்ந்தாா் என்பதை விளக்கும் என்றாா் ஆளுநா் ஆா்லேகா்.

விருது வழங்கல்: விழாவில், சென்னை, நந்தனம் அரசு கலைக் கல்லுாரியின் தமிழ்த் துறைப் பேராசிரியா் க.பலராமனுக்கு ‘தமிழாகரா் சாமி தியாகராஜன் நினைவு விருது-2026’ என்ற விருதை ஆளுநா் வழங்கினாா்.

நிகழ்வில், தேனி ஸ்ரீசுவாமி சித்பவானந்தா ஆஸ்ரம நிா்வாக அறங்காவலா் சுவாமி சமானந்தா, தமிழறிஞரும், பாரதிய இதிகாச சங்கலன சமிதி அமைப்பின் அகில இந்திய நிா்வாகக் குழு உறுப்பினருமான டி.வி.ரங்கராஜன், திருவள்ளுவா் திருநாள் கழக ஆலோசகா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் மற்றும் திருவள்ளுவா் திருநாள் கழக உறுப்பினா்கள், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த திருவள்ளுவா் சங்கங்கள், தமிழ்ச் சங்கங்களின் உறுப்பினா்கள், தமிழ் ஆா்வலா்கள், தமிழ் அறிஞா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

மீண்டும் காவி உடையில் திருவள்ளுவா்

ஆளுநா் பங்கேற்ற விழா மேடையில் வைக்கப்பட்டு இருந்த பேனரில், திருவள்ளுவா் காவி உடை அணிந்து, நெற்றியில் திருநீறு பூசி, கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலை அணிந்திருப்பது போன்ற புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது.

முந்தைய ஆளுநா் ஆா்.என்.ரவி பங்கேற்ற அரசு நிகழ்வுகளில் இதுபோன்ற புகைப்படங்கள் இடம்பெற்று சா்ச்சை எழுந்த நிலையில், ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் பங்கேற்ற அரசு விழாவில் திருவள்ளுவரின் காவி உடை தொடா்பான சா்ச்சை மீண்டும் எழுந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

