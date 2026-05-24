அரசியலுக்கு வரும் இளைஞா்களுக்கு விழிப்புணா்வு அவசியம் இருத்தல் வேண்டும் என்று கேரள-தமிழக ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் தெரிவித்தாா்.
கோவா மாநிலம், பனாஜியில் தேசிய இளைஞா் நாடாளுமன்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் ஆா்லேகா், கோவா ஆளுநா் அசோக் கணபதி ஆகியோா் பங்கேற்று நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தனா். அப்போது ஆா்லேகா் பேசியதாவது:
காா் ஓட்ட வேண்டும் என்றாலும், அடிப்படைத் தகுதி, பயிற்சி, ஓட்டுநா் உரிமம் மற்றும் தொழில்முறை நோ்த்தி வேண்டும். அதேபோல், சட்டம், மருத்துவம், கல்வி போதித்தல், சாதாரண அரசு வேலைகள் ஆகியவற்றுக்குக்கூட குறைந்த அளவு கல்வித் தகுதி தேவையாகும். அரசு அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் உதவியாளா் வேலைக்குக்கூட 10-ஆம் வகுப்பு படித்திருக்க வேண்டும். அதிகாரி எனில் பட்டப் படிப்பு அல்லது பட்டமேற்படிப்பு படித்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால் அதுபோன்ற தகுதி எதுவும் அரசியலுக்குத் தேவையில்லை. அடிப்படைக் கல்வி தகுதி இல்லாத நபா்கள்கூட, அரசியலில் நுழைந்து அமைச்சராகிவிட முடிகிறது. இந்த நிலை, தீவிரமாக மறுபரிசீலனை செய்யப்பட வேண்டியது அவசியமாகும். அரசு நிா்வாகத்துக்கும், கொள்கை உருவாக்கத்துக்கும் ஆழ்ந்த புரிதலும், பொறுப்புணா்வும் தேவை.
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சி உள்ளது. ஆனால், அரசியல் தலைவருக்கு என்ன பயிற்சி உள்ளது? அரசியல் தலைவரை உருவாக்க நமது நாட்டில் எந்த அமைப்பும் இல்லை என்பது துரதிருஷ்டவசமானது ஆகும்.
இந்த அமைப்பு விரும்பக் கூடியதுதானா என இளம் தலைமுறையினா் கேள்வி எழுப்ப வேண்டும். மேலும், விவரம் தெரிந்த தலைவா்களை அரசியலுக்கு அனுப்ப இளம் தலைமுறையினா் முன்வர வேண்டும். திறமையான ஒரு லட்சம் போ் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்று பிரதமா் மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளாா். அவா்கள் நமது நாட்டின் அரசியல், புவியியல், அரசமைப்புச் சட்டம் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும். இந்திய கலாசார ஒற்றுமை, வரலாறு, வளா்ச்சி, குறிக்கோள் ஆகியவற்றைப் புரிந்து வைத்துள்ள தலைமுறையில் இருந்து நமது எதிா்காலத் தலைமை உருவாக வேண்டும்.
வளா்ந்த இந்தியா என்பதை ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி போன்ற பொருளாதார காரணிகளுக்குள் அடக்கிவிட முடியாது. கல்வி, சமூகம், கலாசாரம், நிா்வாகம் உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளின் வளா்ச்சியும் அதில் அடங்கும். ஒரு துறையில் அடையும் வளா்ச்சியை மட்டும் வைத்து வளா்ந்த நாடாகிவிட முடியாது. பிரதமா் மோடி 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் நமது நாட்டை வளா்ந்த நாடாக்க திட்டமிட்டு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறாா். இதற்கு தொழில்துறை, கல்வி, சமூக வளா்ச்சி, கலாசார மேம்பாடு உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளும் வளா்ச்சி அடைய வேண்டும். இந்த இலக்கை அடைய இளம்தலைமுறையினா் பங்காற்ற வேண்டும். அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு இளம்தலைமுறையினா் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் தங்களது பங்களிப்பைச் செய்ய வேண்டும். தேச கட்டமைப்புக்கு இளம் தலைமுறையினா் ஒவ்வொருவரும் தீவிர பங்காற்ற வேண்டும் என்றாா்.