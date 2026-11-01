கனமழை: சென்னை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (நவ. 2) விடுமுறை!
கனமழை காரணமாக சென்னை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (நவ. 2) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கனமழை - கோப்புப் படம்
கனமழை காரணமாக சென்னை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (நவ. 2) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முரசு புயல் நாளை தீவிரமடையக்கூடும் என்பதால் சென்னை, திருவள்ளூருக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், நீலகிரி, ஆகிய மாவட்டங்களிலும் நாளை கனமழை பெய்யக்கூடும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு அந்தமான் கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தீவிரமடைந்து 'முரசு' புயலாக உருவெடுத்துள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை காரணமாக சென்னை மாவட்டத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (நவ. 2 திங்கள்கிழமை) விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் மாலதி ஹெலன் அறிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, திருவள்ளூர் மாவட்ட பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா அறிவித்திருந்தார்.
Summary
Heavy rain: Holiday for schools only in Chennai district tomorrow (Nov 2)!
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