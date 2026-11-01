தாம்பரம் - விழுப்புரம் மெமு ரயில் பகுதி ரத்து
தாம்பரம்- விழுப்புரம் இடையேயான 2 புறநகா் மின்சார மெமு ரயில்கள் (நவ.2) உள்பட 6 நாள்களுக்கு பகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப்படம்
தாம்பரம்- விழுப்புரம் இடையேயான இரண்டு புறநகா் மின்சார மெமு ரயில்கள் திங்கள்கிழமை (நவ.2) உள்பட 6 நாள்களுக்கு பகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் விடுத்துள்ள செய்திக் குறிப்பு:விழுப்புரம் ரயில் நிலைய பணிமனையில் தண்டவாளம் உள்ளிட்டவற்றில் தொழில்நுட்பப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. அதன்படி நவ.2 ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை), வரும் 4, 7, 11 மற்றும் 14 ஆகிய தேதிகளில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
அதையடுத்து அந்த தேதிகளில் தாம்பரத்திலிருந்து காலை 9.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு விழுப்புரம் செல்லவேண்டிய மெமு பயணிகள் ரயில் முண்டியம்பாக்கம் வரையே இயக்கப்படும். மறுமாா்க்கத்தில் அத்தேதிகளில் விழுப்புரத்திலிருந்து பிற்பகல் 1.30 மணிக்குப் புறப்படவேண்டிய மெமு பயணிகள் ரயில் அதற்குப் பதிலாக முண்டியம்பாக்கம் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரை நிலையத்தை சென்றடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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