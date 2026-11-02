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வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது: பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவு

உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் மாணவா்களிடம் தோ்வுகளுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

Minister Rajmohan

பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - கோப்புப் படம்

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உயா்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அரசு, அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் மாணவா்களிடம் தோ்வுகளுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநா் என்.லதா, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்கை: உயா்நீதிமன்றத்தின் மதுரை அமா்வில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரையில் படிக்கும் மாணவா்களிடம் தோ்வுகளுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் எந்தவித முறையற்ற கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது என்று இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் அடிப்படையில் அனைத்து அரசு உயா்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவா்களிடம் எவ்வித கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது. இது சாா்ந்து அனைத்துப் பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியா்களுக்கும் உரிய அறிவுறுத்தல்களை அந்தந்த மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா்கள் வழங்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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