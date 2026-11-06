மண்டல அளவில் 4 மருத்துவக் கல்வி இயக்குநா் பணியிடங்கள்: அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்
தமிழகத்தில் மண்டல அளவில் 4 மருத்துவக் கல்வி இயக்குநா் பணியிடங்களை உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சர் அருண்ராஜ் - கோப்புப்படம்.
தமிழகத்தில் மண்டல அளவில் 4 மருத்துவக் கல்வி இயக்குநா் பணியிடங்களை உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.
சென்னை, எழும்பூா் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் உள்ள மேம்பட்ட ரத்தவியல் மற்றும் புற்றுநோயியல் சிகிச்சை மையத்துக்கு ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் அண்ணாநகா் ஆதித்யா மற்றும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் லிக்கி ஹில்ஸ் சாா்பில் ரூ. 83.50 லட்சம் நன்கொடை வழங்கப்பட்டது. அதன் மூலம் வாங்கப்பட்ட வெளிப்புற ரத்த ஒளி சிகிச்சை கருவியை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு அமைச்சா் அருண்ராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
அண்ணாநகா் தொகுதி எம்எல்ஏ வி.கே.ராம்குமாா், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநா் டாக்டா் ஏ.அரவிந்த், ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை முதல்வா் (பொறுப்பு) டாக்டா் சுதாகா், எழும்பூா் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை இயக்குநா் டாக்டா் வி.பூவழகி உள்ளிட்டோா் அதில் பங்கேற்றனா்.
அப்போது, அமைச்சா் அருண்ராஜ் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: எழும்பூா் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் புதிய உபகரணம் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. ரத்த புற்றுநோய் பாதிப்புக்கு இதன் மூலம் சிகிச்சை வழங்க முடியும். எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு பிந்தைய சிக்கல்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கலாம். இந்தியாவிலேயே இந்த அரசு மருத்துவமனையில் இத்தகைய வசதி உள்ளது. தலைமைச் செயலகத்துக்கு அண்மையில் வந்த மத்திய அரசின் தோ்வு சீா்திருத்தக் குழு உறுப்பினா்கள், முதல்வா் விஜய்யை சந்தித்துப் பேசினா்.
அப்போது அந்த குழுவிடம் தமிழகத்துக்கு நீட் தோ்வு வேண்டாம் என முதல்வா் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளாா். தமிழகத்தில் 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள், ஏராளமான தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரிகள் உள்ளன. அனைத்து கல்லூரிகளையும் ஒரே ஒரு மருத்துவக் கல்வி இயக்குநரால் கண்காணித்து நிா்வாகம் செய்ய முடியாது.
அதனால், மண்டல அளவில் 4 மருத்துவக் கல்வி இயக்குநா் பணியிடங்களை உருவாக்கவுள்ளோம். அதற்கான அதிகாரங்களையும் மண்டல மருத்துவக் கல்வி இயக்குநா்களுக்கு பகிா்ந்து அளிக்க உள்ளோம். இதன் மூலம் மருத்துவக் கல்வி தரம் உயரும் என்றாா் அவா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.