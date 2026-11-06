The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி பண்டிகை! 132 சிறப்பு ரயில்களை இயக்கும் தெற்கு ரயில்வே! பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார் கமல்ஹாசனுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்துசிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு! சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் பிப்.16-ல் தொடக்கம்! அட்டவணை வெளியீடு!திமுக முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் வழக்கு டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 52 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.89 ஆக நிறைவு!பாட்டியாலா அருகே எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் தீ விபத்து: பதற்றமடைந்த பயணிகள்! பெரியார் அறிவு நூலகத்திற்கு உரிமை கொண்டாடிய திமுக, ஊழலுக்கும் பொறுப்பேற்பார்களா? தமிழிசை கேள்வி பரிந்துரைத்ததுடன் சரி, நூல்கள் வாங்கப்பட்டதா என்பதுகூட பரிந்துரைக் குழு உறுப்பினர்களுக்குத் தெரியாது! ச. தமிழ்ச்செல்வன் தகவல்!பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! போலி நூல்களை வீதியில் கொட்டி எரிக்க வேண்டும்! கமல் ஆவேசம்

ஜெம் வீரமணி வழக்கு: அரசு வழக்குரைஞா்கள் நியமனம்

ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளா் வீரமணிக்கு எதிரான 7 போக்ஸோ வழக்குகளில் காவல்துறை தரப்பில் ஆஜராக 3 அரசு சிறப்பு வழக்குரைஞா்களை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

Veeramani

வீரமணி - கோப்புப்படம்

Updated On :

ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளா் வீரமணிக்கு எதிரான 7 போக்ஸோ வழக்குகளில் காவல்துறை தரப்பில் ஆஜராக 3 அரசு சிறப்பு வழக்குரைஞா்களை நியமித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக, ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளா் வீரமணிக்கு எதிராக 7 போக்ஸோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த வழக்கில், வீரமணி, அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி அவரது கணவா் மகேந்திர சிம்ஹன், வீரமணியின் உதவியாளா் கணேசன் உள்ளிட்டோா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனா்.

ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்குகளை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரித்து வருகிறது. ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான வழக்குகள் போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் மற்றும் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.

இந்த வழக்குகளில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தநிலையில், ஜெம் வீரமணி தொடா்புடைய வழக்குகளில், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தரப்பில் ஆஜராக அரசு சிறப்பு வழக்குரைஞா்களாக, கே.ஆா்.சங்கரன், எம்.சந்தியா,சுவாமி சுப்பிரமணியன்ஆகியோரை நியமித்து தமிழக அரசு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவு பிறப்பித்தது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: வீரமணிக்கு நவ.10 வரை நீதிமன்றக் காவல்

சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: வீரமணிக்கு நவ.10 வரை நீதிமன்றக் காவல்

ஜெம் வீரமணியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு அனுமதி

ஜெம் வீரமணியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவுக்கு அனுமதி

ஜெம் வீரமணிக்கு அக். 21 வரை நீதிமன்றக் காவல்!

ஜெம் வீரமணிக்கு அக். 21 வரை நீதிமன்றக் காவல்!

ஜெம் வீரமணி மீது 5-வது போக்ஸோ வழக்கு!

ஜெம் வீரமணி மீது 5-வது போக்ஸோ வழக்கு!

விடியோக்கள்

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Mookuthi Amman 2 Review | Nayanthara | Sundar C | Regina | Kushboo | HipHop Tamizha | Meena |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |

Scene Movie Review | Suriya | Naslen | Nazriya | Jithu Madhavan |