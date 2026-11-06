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காத்திருப்போா் பட்டியலில் உள்ள ஆசிரியா்களுக்கு பணி வாய்ப்பு

பட்டதாரி ஆசிரியா் தோ்வில் தகுதி பெற்று காத்திருப்போா் பட்டியலில் உள்ளவா்களுக்கு பணி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியா் தோ்வு வாரியம்

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பட்டதாரி ஆசிரியா் தோ்வில் தகுதி பெற்று காத்திருப்போா் பட்டியலில் உள்ளவா்களுக்கு பணி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பாக ஆசிரியா் தோ்வு வாரியத்தின் தோ்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: 2023-ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டதாரி ஆசிரியா் மற்றும் வட்டார வள மைய ஆசிரியா் பயிற்றுநா் தோ்வில் தகுதி பெற்று காத்திருப்போா் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தோா் விவரம் கடந்த ஜூன் 4-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இந்நிலையில், பணியில் சேராதவா்கள், பணியில் சோ்ந்து பின்னா் ராஜிநாமா செய்தவா்களால் ஏற்பட்ட காலியிடங்களின் விவரங்கள் பள்ளிக்கல்வித் துறையிடமிருந்து பெறப்பட்டன.

அதன் அடிப்படையில் காத்திருப்போா் பட்டியலில் இடம்பெற்றவா்கள் மதிப்பெண் வாரியாக காலி பணியிடங்களுக்கு தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளனா். அதுகுறித்த விவரம் ஆசிரியா் தோ்வு வாரியத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவா்களுக்கான பணிநியமன ஆணை சம்பந்தப்பட்ட துறையால் வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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