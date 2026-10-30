பிளஸ் 2 தோ்வு எழுதவுள்ள மாணவா்கள் பட்டியலில் திருத்தம்: அவகாசம் நீட்டிப்பு

பிளஸ் 2 தோ்வு எழுதவுள்ள மாணவா்கள் பட்டியலில் திருத்தம்: அவகாசம் நீட்டிப்பு
நிகழ் கல்வியாண்டில் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு எழுதவுள்ள மாணவா்களின் பெயா்ப் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான அவகாசம் நவ. 14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோப்புப் படம்
நிகழ் கல்வியாண்டில் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு எழுதவுள்ள மாணவா்களின் பெயா்ப் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான அவகாசம் நவ. 14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக தோ்வுத் துறை இயக்குநா் க.சசிகலா, அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்களுக்கும் அனுப்பிய சுற்றறிக்கை:
நிகழ் கல்வியாண்டில் (2026-2027) பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு எழுதவுள்ள மாணவா்களின் பெயா்ப் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக எமிஸ் வலைத்தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள மாணவா்களின் பெயா், பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. எனவே, அந்த விவரங்களை அனைத்து பள்ளித் தலைமை ஆசிரியா்களும் சனிக்கிழமைக்குள் (அக். 31) சரிபாா்த்து உறுதிசெய்ய வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தற்போது பல்வேறு தரப்பின் கோரிக்கைகளை ஏற்று இதற்கான கால அவகாசம் நவ. 14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே இறுதி வாய்ப்பாகும். திருத்தங்கள் இருந்தால் உடனே மேற்கொள்ள வேண்டும். தமிழில் உள்ள மாணவா், பெற்றோரின் பெயரைத் திருத்த வேண்டுமெனில், ஏற்கெனவே உள்ள பெயரை முழுவதும் நீக்கம் செய்த பின்பு திருத்தம் செய்ய வேண்டும். தோ்வு கட்டணம் செலுத்திய பின்னா், மாணவா்களின் விவரங்களின் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள இயலாது. பெயா்ப் பட்டியலின் அடிப்படையிலேயே மதிப்பெண் சான்றிதழ் அச்சிடப்படுகிறது. எனவே, மாணவா்களின் விவரங்களில் தவறுகள் ஏற்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட வகுப்பாசிரியா், தலைமையாசிரியரே பொறுப்பேற்க நேரிடும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
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