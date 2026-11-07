ஊழல் செய்து பணம் சம்பாதிக்க அன்னை தமிழுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம்..! - எல். முருகன்
ஊழல் செய்து பணம் சம்பாதிக்க அன்னை தமிழுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம்... என எல். முருகன் கூறியிருப்பது...
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் - கோப்புப்படம்
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலியாக நூல்களை உருவாக்கி ஊழல் செய்ததோடு, தமிழ் வரலாற்றையும் தவறாகச் சித்தரித்து தமிழ் அன்னைக்கு அவமானம் இழைத்துள்ளனர். இதற்கு காரணமானவர்கள் உடனடியாக நீதியின் முன் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் நூல்கள் வாங்கியதில் நடந்துள்ள மிகப்பெரிய ஊழல் தமிழகத்தை மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த நாட்டையே பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
ஊழலை தாண்டி அந்த நூலகத்தில் உள்ள நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ள தகவல்களும், இந்த நூல்களில் இடம் பெற்றுள்ள தமிழர் வரலாறு, கட்டுரைகள், செய்யுள்கள் அனைத்தும் தவறாக உள்ளது. ஊழல் செய்வதற்காக போலி பெயரில் போலி நூல்கள் உருவாக்கப்பட்டு இருப்பது தெள்ளத் தெளிவாகிறது.
எழுத்தும் பெரும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. பெரும் ஊழல் செய்வதற்காக தமிழ் மொழி மீது நடத்தப்பட்டுள்ள தாக்குதலாகவே இந்த சம்பவம் அமைந்துள்ளது.
அரசு நூலகங்களில் இத்தகைய நூல்கள் இடம் பெற்றிருப்பது நமது மாநிலத்தையே அவமானப்படுத்தும் செயலாகும். இதற்கு காரணமானவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நீதியின் முன்பு நிறுத்தப்பட வேண்டும்.
அரசு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் தரமற்ற நூல்களை வாங்குவதற்கு ஒப்புதல் அளித்த பரிந்துரைக் குழு யார்? முந்தைய திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் நடந்த இந்த மாபெரும் நூல் கொள்முதல் ஊழல் குறித்துத் தமிழக அரசு விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
An insult inflicted upon 'Mother Tamil' for the sake of amassing wealth through corruption..! - Former Union Minister L. Murugan
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