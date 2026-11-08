The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
உலகில் காற்று மாசடைந்த நகரங்களின் பட்டியலில் முதலிடத்தில் சென்னை! பட்டாசு கழிவுகளை அகற்ற சென்னையில் 600 தூய்மைப் பணியாளர்கள்!மேக்கேதாட்டு அணை: யாரிடமும் அனுமதி கேட்கத் தேவையில்லை: விஜய்க்கு கர்நாடக முதல்வர் பதில்!பொது நூலகத் துறை இயக்குநர் ஜெயந்தி பதவி நீக்கம்! ஷஜீவனா ஐஏஎஸ் நியமனம்!பெரியார் அறிவுலகம்: அதிகாரி, அரசியல்வாதி யாரும் தப்பிக்க முடியாது - ராஜ்மோகன்ஜப்பானில் 5.7 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்! 2 நாள்களுக்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்க எச்சரிக்கை!சத்தீஸ்கரில் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி!இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர் காடி ஐசென்கோட்! ஆட்சி அமைக்க அதிபர் அழைப்பு! டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

நடிகர் சூர்யா-ஜோதிகா தீபாவளி வாழ்த்து!

நடிகர் சூர்யா-ஜோதிகா தம்பதியினர் பொதுமக்களுக்கு மற்றும் ரசிகர்களுக்கு தெரிவித்துள்ள தீபாவளி வாழ்த்துகள் குறித்து...

Diwali wishes from actors Suriya and Jyothika!

நடிகர் சூர்யா-ஜோதிகா தீபாவளி வாழ்த்து! - எக்ஸ்

Updated On :

நடிகர் சூர்யா-ஜோதிகா தம்பதியினர் பொதுமக்களுக்கு மற்றும் ரசிகர்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை ஞாயிற்றுக்கிழமை(நவ.8) உற்சாக கொண்டாடி வருகின்றனர். மேலும், இனிப்புகளைப் பறிமாறி தீபாவளி வாழ்த்தும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவரான நடிகர் சூர்யா, தனது மனைவியும் பிரபல நடிகையுமான ஜோதிகாவுடன் இணைந்து ரசிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நடிகர் சூர்யா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

குறிப்பாக, தனது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'சீன்' திரைப்படத்தைத் திரையரங்குகளில் குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் கண்டு மகிழுமாறும் ரசிகர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

மேலும், தீபாவளியை முன்னிட்டு திரைக்கு வரும் அனைத்துப் புதிய திரைப்படங்களுக்கும் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

சூர்யா-ஜோதிகா தம்பதியினரின் வாழ்த்துகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றுள்ளன.

திரையுலகப் பிரபலங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் தங்களது வாழ்த்துகளையும் மகிழ்ச்சியையும் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

அனைவரது வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம், அமைதி, செழிப்பு மற்றும் வெற்றி நிறையட்டும் என்பதே இந்த தீபாவளியின் இனிய வாழ்த்துச் செய்தியாக அமைந்துள்ளது.

Story image

மிகுந்த மகிழ்ச்சி

இதனிடையே, மற்றொரு பதிவில், எங்கள் இதயங்கள் நன்றியுணர்வால் நிறைந்துள்ளன! என சூர்யா தெரிவித்துள்ளார்.

மொழிகள் மற்றும் எல்லைகளைக் கடந்து, 'சீன்' திரைப்படத்திற்கு நீங்கள் காட்டிய அன்பும் அரவணைப்பும், எங்களுக்கும் எங்கள் குழுவினருக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.

எங்கள் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்து, திரையரங்குகளுக்கு வந்து படத்தைப் பார்த்தமைக்கு நன்றி.

உங்கள் அன்பு, புதிய எல்லைகளைத் தேடித் தொடர்ந்து பயணிக்க எங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது.

என்றென்றும் நன்றியுடன் இருப்போம்!

அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்! என கூறியுள்ளார்.

Diwali wishes from actors Suriya and Jyothika!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழக அரசியலை உன்னிப்பாக கவனிக்கிறேன்: நடிகர் சூர்யா

தமிழக அரசியலை உன்னிப்பாக கவனிக்கிறேன்: நடிகர் சூர்யா

நடிகர் சூர்யாவும் தீபாவளியும்..!

நடிகர் சூர்யாவும் தீபாவளியும்..!

என் பொண்டாட்டி இல்லையென்றால்... உருக்கமாகப் பேசிய சூர்யா!

என் பொண்டாட்டி இல்லையென்றால்... உருக்கமாகப் பேசிய சூர்யா!

தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் திரைப்படங்கள்!

தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் திரைப்படங்கள்!

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!