தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் திரைப்படங்கள்!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் திரைப்படங்கள்...
இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் திரைப்படங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
பண்டிகைகள் என்றாலே ஓய்வு, கொண்டாட்டம் என்கிற மனநிலைகள் ஆக்கிரமித்திருக்கும். அதே நேரம், கொண்டாட்டங்களின் பகுதியாக எப்போதும் திரைப்படங்களைக் காண்பதிலும் தனித்துவமான இடமுண்டு. அதிலும் பொங்கல், தீபாவளி என்றால் அம்மகிழ்ச்சி இரட்டிப்பாகிவிடும்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ் சினிமாவில் பொங்கல் மற்றும் தீபாவளி பண்டிகைகளுக்கு நட்சத்திரங்களின் திரைப்படங்கள் வரிசைகட்டும். அப்படி, இந்தாண்டும் சில திரைப்படங்கள் தீபாவளி வெளியீட்டைக் குறிவைத்து தயாராகி வருகின்றன.
இந்தப் பட்டியலில் தீபாவளி வெளியீடாக நவ. 5 ஆம் தேதியில் சுந்தர். சி இயக்கத்தில் நடிகை நயன்தாரா நாயகியாக நடித்த மூக்குத்தி அம்மன் - 2 திரைப்படமும் நடிகர் விஜய் ஆண்டனியின் அப்பா குட்டியும் திரைக்கு வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, நவ. 6 அன்று நடிகர் சூர்யாவின் சீன் திரைப்படம் வெளியாகிறது. இதனை, ஆவேஷம் திரைப்படத்தை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இயக்கியுள்ளார்.
இவை போக, இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படமான ராமாயணா நவ. 5 அன்று வெளியாகிறது. நிதிஷ் திவாரி இயக்கிய இப்படத்தில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், யஷ், சாய் பல்லவி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
நடிகர் தனுஷின் ஓம் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீட்டைக் குறி வைத்தது. ஆனால், சூர்யாவின் படம் வருவதால் சினிமாவின் ஆரோக்கியத்திற்காக விலகிச் செல்வதாக தனுஷ் அறிவித்திருந்தார். இதனால், இப்படம் நவ. 20 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
The films set to be released for this year's Diwali have been announced.
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