The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பெரியார் அறிவுலக ஊழல்: பபாசி நிர்வாகிகளுடன் ராஜ்மோகன் ஆலோசனை!இதுவரை 200 டன் பட்டாசுக் கழிவுகள் அகற்றம்: சென்னை மாநகராட்சிதீபாவளியன்று அசுரர்களின் ஆட்சியை நினைவு படுத்துகிறதா தவெக? டிடிவி தினகரன் கேள்வி!பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதலில் முறைகேடு: எழுத்தாளர்கள் கூட்டறிக்கை!பட்டாசு சப்தத்தைவிட பட்டா கத்திகளின் சப்தமே அதிகம்! உதயநிதி ஸ்டாலின்புற்றுநோய் மருந்துகள்! குறைக்கப்பட்ட விலைப் பட்டியல் அமல்!தண்ணீர் கேட்டவர் மீது தாக்குதல்! பேரவைத் துணைத் தலைவர் ரவிசங்கருக்கு அதிமுக கண்டனம்!தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி அன்று 8 கொலைகள்!தேனியில் சாலையை மறித்து ரீல்ஸ் எடுத்தவர்களை கண்டித்த எஸ்.ஐ. படுகொலை!காற்று மாசு! சென்னையில் விமான சேவைகள் பாதிப்பு!இஸ்ரேலில் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் காடி ஐசென்கோட்!

மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சியில் அமைதிப் பூங்கா; இப்போது சட்டம் - ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது! ஓபிஎஸ்

தமிழகத்தில் தொடர் கொலைகளுக்கு முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் கண்டனம்.

O. Panneer selvam

ஓ.பன்னீர் செல்வம் - படம் - எக்ஸ்

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் இப்போது சட்டம் - ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது என முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம், தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

நேற்று (நவ. 8) தீபாவளி அன்று தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் 11 கொலைகள் நடந்திருப்பது மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தேனி மாவட்ட சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளர் செந்தில் குமார் உள்பட திருச்சியில் 3 பேரும், சிவகங்கையில் 2 பேரும் சென்னை, திருவள்ளூர், கடலூர், தேனி, திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் ஒருவரும் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கு தலைவர்கள் பலரும் தவெக அரசுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில் முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ், தவெக அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

"மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சியில் அமைதிப் பூங்காவாக இருந்த தமிழ்நாட்டில் இப்போது சட்டம் - ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது.

நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் 9 பேர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். எதிர்க்கட்சிகளை பழிவாங்கும் நடவடிக்கையை தவிர்த்து மக்களைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

OPS on murders in Tamilnadu

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

குஜராத் சட்டம் - ஒழுங்கு, எல்லை பாதுகாப்பு: அமித் ஷா ஆய்வு

குஜராத் சட்டம் - ஒழுங்கு, எல்லை பாதுகாப்பு: அமித் ஷா ஆய்வு

சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு! மு.க. ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு! | DMK | TVK

சந்தி சிரிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு! மு.க. ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு! | DMK | TVK

‘மின்வெட்டை மிஞ்சும் அரிவாள் வெட்டு; ஆக்‌ஷன் எடுங்க சிஎம் சார்’ - மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்!

‘மின்வெட்டை மிஞ்சும் அரிவாள் வெட்டு; ஆக்‌ஷன் எடுங்க சிஎம் சார்’ - மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்!

வரலாறு காணாத வேகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்குலைவு: திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின்

வரலாறு காணாத வேகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீா்குலைவு: திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின்

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!