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ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் ஆணையத் தலைவராக முன்னாள் நீதிபதி முரளிதரன் நியமனம்!

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் மாநில ஆணையத்தின் தலைவராக சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எம்.எம்.வி. முரளிதரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

Cases filed against NEET exam protesters withdrawn!

தமிழ்நாடு அரசு.

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தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் மாநில ஆணையத்தின் தலைவராக சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எம்.எம்.வி. முரளிதரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இதற்கான அரசாணையை சமூகநீதித் துறைச் செயலா் என்.சுப்பையன் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்டாா்.

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் மாநில ஆணையச் சட்டம் 2021-இன்படி இந்த ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இதன் தலைவராகப் பதவி வகித்த நீதிபதி எஸ்.தமிழ்வாணன், கடந்த மாா்ச் 22-ஆம் தேதி மறைந்ததைத் தொடா்ந்து தலைவா் பதவி காலியாக இருந்தது.

இந்த நிலையில், சென்னை உயா்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி எம்.எம்.வி. முரளிதரனை ஆணையத்தின் தலைவராக தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது. அவா் பொறுப்பேற்கும் நாளிலிருந்து 3 ஆண்டுகள் அல்லது 75 வயதை அடையும் வரை, இவற்றில் எது முதலில் வருகிறதோ அதுவரை இந்தப் பதவியில் இருப்பாா் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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