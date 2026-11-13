நவ.16ல் உருவாகிறது அக்வான் புயல்! இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்!
வங்கக் கடலில் வரும் நவ. 16-இல் அக்வான் புயல் உருவாவது பற்றி..
அக்வான் புயல் - படம்: வானிலை ஆய்வு மையம்
வங்கக் கடலில் வரும் 16-ம் தேதி அக்வான் புயல் உருவாகிறது என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வங்கக்கடலில் நிலவி வரும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ள நிலையில், இது வரும் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி தீவிரப் புயலாக உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் இன்று உருவான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதியானது, அதே பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ளது. இது, வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை (நவ. 14) ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெறும்.
இது அடுத்த சில நாள்களில் படிப்படியாக ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 16 ஆம் தேதி தீவிர புயலாகவும் மாறும் என வானிலை கணித்துள்ளது.
இந்தப் புயல் சின்னம் நகரும் திசையை பொருத்தே அது கரையை கடக்கும் பகுதி தெரியவரும். அதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் மழை பாதிப்பு இருக்கும்.
புயல்களுக்குப் பெயரிடும் சர்வதேச நடைமுறையின் ஒவொரு ஆண்டும் பெயர் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, உலக வானிலை அமைப்பின் புயல் பெயரிடும் பட்டியலின்படி, இம்முறை உருவாகும் புயலுக்கு ஈரான் நாட்டு பெயர் "அக்வான்" என்று பெயரிட்டுள்ளது. அக்வான் என்றால் 'அசுரன்' என்று பொருள்.
புயல் உருவாகும் பட்சத்தில் கடலோரப் மாவட்டங்களில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், துறைமுகங்களில் எச்சரிக்கை கூண்டுகள் விடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
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