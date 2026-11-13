பொங்கல் திருநாள்! 15 நிமிடங்களிலேயே விற்றுத் தீர்ந்த தென்மாவட்ட ரயில் டிக்கெட்டுகள்!
பொங்கல் திருநாளுக்கான ரயில் டிக்கெட்டுகள் முன்பதிவு குறித்து...
பொங்கல் திருநாள்: 15 நிமிடங்களிலேயே விற்றுத் தீர்ந்த தென்மாவட்ட ரயில் டிக்கெட்டுகள்! - பிரதிப் படம்
அடுத்தாண்டு பொங்கல் திருநாளுக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று (நவ. 13) தொடங்கியது.
ஆண்டுதோறும் பொங்கல் திருநாளுக்கு வெளியூரில் பணிபுரிவோர் சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வது வழக்கம். அதிலும் குறிப்பாக நீண்ட தூர பயணத்திற்கு பெரும்பாலானோர் ரயில் போக்குவரத்தையே நம்பியிருக்கிறார்கள். அப்படி ரயில் பயணம் செய்வதற்கு 60 நாள்களுக்கு முன்பே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
இந்த ஆண்டு ஜனவரி 14 ஆம் தேதியில் போகி பண்டிகையும், 15-இல் பொங்கல் திருநாளும் கொண்டாடப்படவிருக்கிறது.
கூட்ட நெரிசலைத் தவிர்ப்பதற்காக சிலர் பொங்கல் திருநாளுக்கு ஓரிரு நாள்களுக்கு முன்பாகவே ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வர். இதன்படி, ஜன. 12 ஆம் தேதிக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கியது.
இந்த நிலையில், முன்பதிவு தொடங்கிய 15 நிமிடங்களிலேயே தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களின் டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன.
மேலும், ஜன. 13-ஆம் தேதி (புதன்) பயணம் செய்ய விரும்புவோர் நவ.14 சனிக்கிழமையும், ஜன 14ஆம் தேதி (வியாழன்) பயணம் செய்ய விரும்புவோர் நவ. 15ஆம் தேதி ஞாயிறன்றும் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யலாம்.
Summary
Pongal Festival: Train tickets for southern districts sold out within 15 minutes
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