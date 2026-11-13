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சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ.13) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 13) விசாரணைக்கு வரவுள்ள வழக்குகள் குறித்து....

Which cases are up for hearing at the Madras High Court today (Nov.13)?

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்

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சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், திமுக எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகள் உள்பட பல்வேறு வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 13) விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.

இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்

* தனது வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மனு மீது தீர்ப்பு

* அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், திமுக எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகள்

* யானைகள் வழித்தடம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயம் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் வனவிலங்குகள்

தொடர்பான வழக்குகள்

* வீரமணி உதவியாளர் கணேசன் பிணை கோரிய மனு மீது போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது.

* முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடை சட்ட வழக்கு முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.

* தலைமை நீதிபதி அமர்வில் இன்று வழக்குகள் விசாரணை இல்லை.

Which cases are up for hearing at the Madras High Court today

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