சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ.13) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 13) விசாரணைக்கு வரவுள்ள வழக்குகள் குறித்து....
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், திமுக எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகள் உள்பட பல்வேறு வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 13) விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்
* தனது வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மனு மீது தீர்ப்பு
* அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், திமுக எம்எல்ஏ மனோஜ் பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் வெற்றிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகள்
* யானைகள் வழித்தடம், சத்தியமங்கலம் புலிகள் சரணாலயம் உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் வனவிலங்குகள்
தொடர்பான வழக்குகள்
* வீரமணி உதவியாளர் கணேசன் பிணை கோரிய மனு மீது போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கிறது.
* முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடை சட்ட வழக்கு முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
* தலைமை நீதிபதி அமர்வில் இன்று வழக்குகள் விசாரணை இல்லை.
Which cases are up for hearing at the Madras High Court today
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