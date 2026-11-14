எந்தெந்த விலையில் மின்சாரக் கொள்முதல்? டெண்டர் திறப்பு பற்றி நிர்மல் குமார் விளக்கம்
கோடைக்கால மின்சாரத் தேவைக்காக ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை குறுகிய கால மின்சார கொள்முதலுக்கான டெண்டர் திறக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - From Video Grab
கோடைக்கால மின்சாரத் தேவைக்காக ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை குறுகிய கால மின்சார கொள்முதலுக்கான டெண்டர் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக மின்சாரரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சனிக்கிழமை (நவ. 14) தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான கோடைகால மின்சாரத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதலுக்காக வெளியிட்ட டெண்டர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ. 9.50 முதல் ரூ.13 வரை விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்த விலையில் உள்ள மின்சாரத்தை மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய மின்சார வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.
ஜனவரி - ஒரு யூனிட் ரூ.13, பிப்ரவர் - ஒரு யூனிட் ரூ.9.50, மார்ச் - ஒரு யூனிட் ரூ.10, ஏப்ரல் - ஒரு யூனிட் ரூ.10, மே - ஒரு யூனிட் ரூ.9.95, ஜூன் - ஒரு யூனிட் ரூ.13 என்ற அடிப்படையில் இந்த குறைந்தபட்ச விலையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்துடன் 2014 ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு விரைவில் நீண்ட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய விரைவில் டெண்டர் கோரப்படும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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Summary
Electricity Minister Nirmal Kumar stated on Saturday (Nov. 14) that a tender has been opened for the short-term procurement of electricity, covering the period from January to June, to meet summer power demand.
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