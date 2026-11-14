தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை! இன்று எவ்வளவு? (நவ. 14)

தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை! இன்று எவ்வளவு? (நவ. 14)
தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை நிலவரம் குறித்து...
தொடர்ந்து குறைந்து வரும் தங்கம் விலை - படம்: பிடிஐ
சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கடந்த 5 நாள்களில் பவுன் ரூ.5,120 குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று பவுனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடா்ந்து குறைந்து வருகிறது. தங்கத்தின் விலை கடந்த நவ. 11-ஆம் தேதி பவுன் ரூ.1,560 குறைந்து ரூ.1,04,120-க்கும், நவ.12-இல் பவுன் ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,02,520-க்கும் விற்பனையானது. நவ.13 ஆம் தேதி ரூ. 960 குறைந்து ரூ. 1,01,560-க்கு விற்பனையான நிலையில், தொடா்ந்து 5-ஆவது நாளாக மேலும் குறைந்து சனிக்கிழமை ரூ. 640 குறைந்து ரூ. 1,00,920-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை
அதன்படி, சனிக்கிழமை(நவ.14) கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து ரூ.12,615-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,00,920-க்கும் விற்பனையாகிறது.
இதன்மூலம் தங்கத்தின் விலை கடந்த ஐந்து நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.5,120 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.195-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1.95 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
இந்த நவம்பர் மாதத்தில் அதிகபட்சமாக தங்கம் விலை கடந்த நவ. 5 ஆம் தேதி ஒரு பவுன் ரூ. 1,16,816 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை குறைந்து வருவதே இந்த தொடர் விலை சரிவுக்கு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.
Gold price continues to decline! What is the price today?
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