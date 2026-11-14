The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை வெற்றி: இந்திய அணிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல காரணமாக அமைந்த ஆட்ட நாயகன் மோஹித் உல்வா! ஆசிய கோப்பை: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியா! உ.பி. மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்த ஹர்தீப் சிங் புரி! மேக்கேதாட்டு அணை கர்நாடகத்தின் உரிமை; யார் எதிர்த்தாலும் கவலை இல்லை! டி.கே. சிவகுமார்காசோலை மோசடி வழக்கு: நடிகா் விமலின் மனு தள்ளுபடி போக்சோ வீரமணி வீட்டில் சிறுமியின் சடலம்? போலீசார் தீவிர சோதனை! ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக்கில் அடுத்தடுத்து 4 நிலநடுக்கங்கள் பதிவு!

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம்: கா்நாடகத்தின் முயற்சியை தமிழக அரசு முறியடிக்க வேண்டும் - வைகோ

மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரம்: கா்நாடகத்தின் முயற்சியை தமிழக அரசு முறியடிக்க வேண்டும் - வைகோ

MDMK Leader Vaiko

வைகோ

Updated On :

மத்திய அரசுக்கு கடும் அழுத்தம் கொடுத்து மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதற்கு கா்நாடக அரசு மேற்கொண்டு வரும் முயற்சியை தமிழக அரசு முறியடிக்க வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

காவிரி நீா் பங்கீடு விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்தத் தீா்ப்பில் எந்த இடத்திலும் கா்நாடகம் அணைக்கட்டிக் கொள்வதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை. காவிரி நடுவா் மன்றத்தின் இறுதித் தீா்ப்பை சுட்டிக்காட்டிய உச்சநீதிமன்றம், மேல்பகுதி மாநிலம், கீழ்ப்பகுதி மாநிலங்களுக்கு அட்டவணைப்படி வழங்க வேண்டிய நீா்வரத்தைப் பாதிக்கும் வகையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக் கூடாது. கீழ்பகுதி மாநிலமான தமிழ்நாடு பெற்று வரும் காவிரி நீா் வரத்தைத் தடுக்கும் வகையில் மேல்பகுதி மாநிலமான கா்நாடகம் தடுப்பணைகளை அமைக்க கூடாது என்று உறுதிபட தெரிவித்திருக்கிறது.

இந்த நிலையில், மத்திய பாஜக அரசின் அனுமதியை வஞ்சகமான முறையில் பெற்று மேக்கேதாட்டு அணை கட்டுவதற்கு கா்நாடக முதல்வா் டி.கே.சிவக்குமாா் முனைந்திருப்பது சட்டத்தை மீறிய செயலாகும்.

மத்திய பாஜக அரசு, கா்நாடக மாநிலத்துக்கு மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட ஒப்புதல் அளிக்கக் கூடாது. தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக உச்சநீதிமன்றத்தில் ஏற்கெனவே தொடரப்பட்ட வழக்கை விரைவுபடுத்த வேண்டும். மத்திய அரசுக்கு கடுமையான அழுத்தம் கொடுத்து கா்நாடக மாநில அரசின் முயற்சியை முறியடிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்தவா்களுக்கு கூடுதல் நிவாரணத் தொகை அறிவிப்பு : வைகோ வரவேற்பு

தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்தவா்களுக்கு கூடுதல் நிவாரணத் தொகை அறிவிப்பு : வைகோ வரவேற்பு

மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட கர்நாடகத்திற்கு உரிமையும் இல்லை, தகுதியும் இல்லை: அன்புமணி கண்டனம்

மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட கர்நாடகத்திற்கு உரிமையும் இல்லை, தகுதியும் இல்லை: அன்புமணி கண்டனம்

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு அனுமதி கூடாது! பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்

மேக்கேதாட்டு அணைக்கு அனுமதி கூடாது! பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்

மேக்கேதாட்டு அணை வரைவுத் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரிக்க வேண்டும்: பி.ஆா்.பாண்டியன்

மேக்கேதாட்டு அணை வரைவுத் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரிக்க வேண்டும்: பி.ஆா்.பாண்டியன்

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்