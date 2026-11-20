உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் மறைவு: அமித் ஷா இரங்கல்
உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் மறைவுக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா இரங்கல் தெரிவித்திருப்பது பற்றி...
அமித் ஷா - பிடிஐ
உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் மறைவுக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில், "உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் சாவித்திரி தேவி மறைவு மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது. தாயின் இழப்பு என்பது வாழ்க்கையில் ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும்.
இந்தத் துயரமான நேரத்தில், யோகிக்கும், அவரது குடும்பத்தினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்னாரது ஆன்மா இறைவனின் திருவடியில் இளைப்பாறவும், இந்தப் பேரிழப்பைத் தாங்கும் வலிமையை அவரது குடும்பத்தினருக்கு வழங்கவும் இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் தாயார் சாவித்திரி தேவி (91) உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள தனது சொந்த கிராமத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலமானார்.
பஞ்சூர் கிராம மக்கள் பி.டி.ஐ. செய்தி நிறுவனத்திடம் கூறுகையில், சாவித்திரி தேவி காலை 10.45 மணியளவில் காலமானதாகத் தெரிவித்தனர். உள்ளூர் நிர்வாகம் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருப்பதாகப் பவுரி கர்வால் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சர்வேஷ் பன்வார் தெரிவித்துள்ளார்.
சாவித்திரி தேவி நீண்ட நாட்களாக உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், தனது குடும்ப உறுப்பினர்களை மட்டுமே அவரால் அடையாளம் காண முடிந்ததாகவும் பஞ்சூர் கிராம சபை உறுப்பினர் ஒருவர் தெரிவித்தார்.
Summary
Union Home Minister Amit Shah has condoled the death of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's mother, Savitri Devi, who passed away in her native village in Uttarakhand's Pauri Garhwal district on Friday. She was 91.
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