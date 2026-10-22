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உடல்நலத்துடனும் நீண்ட ஆயுளுடனும்... அமித் ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து!

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் பிறந்த நாளையொட்டி முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து...

Chief Minister Vijay greets Union Home Minister Amit Shah on his birthday

அமித் ஷாவுடன் முதல்வர் விஜய் - X / CMO Tamilnadu

Updated On :

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு முதல்வர் விஜய் வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் பிறந்த நாளையொட்டி அவருக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.

பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு மனமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள். அவரது நிர்வாகப் புரிதல், இந்தியாவின் உள்நாட்டுப் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேலும் திறம்படச் செயல்பட வைத்துள்ளது. குறிப்பாக, மாவோயிசத்தின் அச்சுறுத்தலை ஒழிப்பதிலும், போதைப்பொருள் இல்லாத சமூகம் என்ற நமது கனவை முன்னெடுத்துச் செல்வதிலும் அவர் அடைந்த வெற்றிகள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அவர் நீண்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான வாழ்வைப் பெற வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர்கள் பலரும் அமித் ஷாவுக்கு வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் முதல்வர் விஜய் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்றிட எனது வாழ்த்துகள்!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Summary

Chief Minister Vijay greets Union Home Minister Amit Shah on his birthday

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