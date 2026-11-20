போலி மருத்துவா்களைத் தடுக்கவே பதிவு நடவடிக்கைகளில் தாமதம்: மருத்துவக் கவுன்சில் விளக்கம்
வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றோருக்கான பதிவு நடவடிக்கைகளில் தேவையற்ற தாமதம் ஏற்படுவதில்லை என்று தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில் விளக்கமளித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில்
வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றோருக்கான பதிவு நடவடிக்கைகளில் தேவையற்ற தாமதம் ஏற்படுவதில்லை என்று தமிழ்நாடு மருத்துவக் கவுன்சில் விளக்கமளித்துள்ளது.
போலி மருத்துவா்களைக் கண்டறியும் நோக்கில் சான்றிதழ்களை ஆழ்ந்து சரிபாா்க்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளதால், அதற்குரிய கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
வெளிநாடுகளில் மருத்துவம் பயின்றோருக்கு பதிவு எண் வழங்குவதில், மருத்துவக் கவுன்சில் உள்நோக்கத்துடன் செயல்படுவதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதையடுத்து, அதற்கு தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் பதிவாளா் வெளியிட்ட விளக்கம்:
வெளிநாட்டு மருத்துவப் பட்டதாரிகளுக்கு பதிவுச் சான்றிதழ்களை வழங்குவதற்கு முன்னா் விரிவான சரிபாா்ப்பு நடைமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. தகுதித் தோ்வில் அவா்கள் தோ்ச்சியடைந்ததற்கான சான்றிதழ், பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றை நுட்பமாக ஆராய வேண்டியுள்ளது. மேலும், கடவுச்சீட்டு மற்றும் பயண விவரங்களைச் சரிபாா்த்தல், தொடா்புடைய வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் மூலம் உண்மைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல், பல்கலைக்கழகங்களால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்களை ஆய்வு செய்தல் என பல்வேறு நிலைகளில் அந்தப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு நாட்டுத் தூதரகங்களும் ஆவண சரிபாா்ப்பை உறுதி செய்து அனுப்ப குறிப்பட்ட அவகாசம் எடுத்துக் கொள்கின்றன. இத்தகைய நடவடிக்கைகளின்போது, போலி சான்றிதழ்களை சிலா் இணைத்து ஏமாற்ற முயலுவது அவ்வப்போது கண்டறியப்படுகிறது.
தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் பொறுப்புடனும், வெளிப்படைத்தன்மையுடனும், சமநிலையுடனும் செயல்படுகிறது. தகுதியுள்ள வெளிநாட்டு மருத்துவப் பட்டதாரிகளுக்கு உதவிகளைச் செய்யும் அதேவேளை, தகுதியற்ற போலி மருத்துவா்களிடமிருந்து மக்களைக் காப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது என்று அந்த விளக்க அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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