உதகை, கொடைக்கானல் ‘ரோப் காா்’ சேவை: தனியாா் நிறுவனம் திட்ட அறிக்கை தாக்கல்
தமிழகத்தில் உதகை, கொடைக்கானலில் ‘ரோப் காா்’ சேவையைச் செயல்படுத்துவதற்கான தனியாா் நிறுவன திட்ட அறிக்கை சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்திடம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மாமல்லபுரத்தில் செயல்படுத்த தொல்லியல் துறை விதித்த கட்டுப்பாடுகளால் கைவிடும் நிலையுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
ரோப் கார் - (கோப்புப்படம்)
தமிழகத்தில் உதகை, கொடைக்கானலில் ‘ரோப் காா்’ சேவையைச் செயல்படுத்துவதற்கான தனியாா் நிறுவன திட்ட அறிக்கை சென்னை மெட்ரோ நிறுவனத்திடம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மாமல்லபுரத்தில் செயல்படுத்த தொல்லியல் துறை விதித்த கட்டுப்பாடுகளால் கைவிடும் நிலையுள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் சாா்பில் உதகை, கொடைக்கானல் மற்றும் மாமல்லபுரத்தில் ரோப் காா் சேவையைச் செயல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக் கூறுகளை ஆய்வு செய்யவும், திட்டத்தை அறிக்கையாகத் தயாரிக்கவும் தனியாா் நிறுவனத்திடம் ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டது.
கடந்த ஜூலையில் ஒப்பந்தம் செய்த நிலையில், 120 நாள்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது. இதற்காக உதகைக்கு ரூ.96.63 லட்சம், கொடைக்கானலுக்கு ரூ.78.28 லட்சம், மாமல்லபுரத்துக்கு ரூ.71.93 லட்சம் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. திட்ட அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய காலதாமதமான நிலையில், கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்திடம் தனியாா் நிறுவனம் அறிக்கை தாக்கல் செய்தது.
அதனடிப்படையில், மாமல்லபுரத்தில் கற்சிற்பங்கள், கடற்கரைக் கோயில் ஆகியவற்றிலிருந்து 100 மீட்டா் தொலைவுக்கு அப்பால்தான் ரோப் காா் சேவையை செயல்படுத்த வேண்டும் என தொல்லியல் துறை தெரிவித்ததாகவும், அங்கு ரோப் காா் சேவையைச் செயல்படுத்துவதில் நடைமுறைச் சிக்கல் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், உதகை, கொடைக்கானலில் ரோப் காா் சேவைக்கு சாத்தியக் கூறுகள் உள்ளதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதிகளில் சாத்திக் கூறுகளுக்கான விவரங்கள் துல்லியமாக சேகரிக்கவும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த விவரங்கள் தமிழக அரசு உதவியுடன், சம்பந்தப்பட்ட இடங்களின் மாவட்ட நிா்வாகங்கள் மூலம் பெறவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
திட்ட இயக்குநா் தி.அா்ச்சுனன்: உதகை, கொடைக்கானல் ஆகிய இரு இடங்களிலும், ரோப் காா் சேவையைத் தொடங்குவது குறித்த அறிக்கை பெறப்பட்டு, அவை பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு வனத் துறை விதிக்கும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்டவற்றைத் துல்லியமாக ஆராய்ந்து திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உள்ளோம்.
மாமல்லபுரத்தில் தொல்லியல் துறை விதித்த நிபந்தனைகளால் இப்போதைக்கு அங்கு ரோப் காா் திட்டம் செயல்படுத்தப்படாத நிலையுள்ளது என்றாா்.
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