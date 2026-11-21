திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை வரவேற்ற அதிமுக, பாஜக; எதிர்க்கும் விசிக
"நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது, "இறைவனின் பிரசன்னம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியிருப்பது....
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் - கோப்புப் படம்
சென்னை: கார்த்திகை தீபத்தன்று திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் பாரம்பரிய தீபத்தை ஏற்றுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளததை, எதிர்க்கட்சியான அதிமுக வரவேற்றுள்ளது. "நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது" என்று அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது. அதேசமயம், ஆளும் கூட்டணியில் உள்ள விசிக இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. நவம்பர் 24-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்த நிகழ்வை முன்னிட்டு, மத வழக்கம் மற்றும் பொது நல்லிணக்கம் தொடர்பான அரசியல் மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான சர்ச்சையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்த உச்ச நீதிமன்றம், நவம்பர் 24 ஆம் தேதி 'தீபத்தூண்' (கல் தூண்) மீது கார்த்திகை தீபத்தை ஒருமுறை மட்டும் ஏற்றுவதற்கு சில கடுமையான நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இந்த தற்காலிக ஏற்பாடு என்பது, நீண்டகாலமாக இருந்து வரும் ஒரு வழக்கத்தையோ அல்லது அவசியமான மத நடைமுறையையோ அங்கீகரிப்பதாகவோ, அல்லது அந்த இடத்தின் உரிமை மற்றும் அணுகல் தொடர்பான இறுதித் தீர்ப்புகளைப் பாதிப்பதாகவோ கருதப்படக்கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகள் இந்தத் தீர்ப்பை 'தர்மத்தின் வெற்றி' என்றும், பக்தர்களின் அரசியலமைப்பு உரிமைகளுக்கான வெற்றி என்றும் வரவேற்றுள்ளன. மேலும், வாக்கு வங்கி அரசியலுக்காக இந்துக்களின் பாரம்பரியங்களுக்கு எதிராகச் சட்டச் சிக்கல்களை உருவாக்குவதாக எதிர்க்கட்சிகள் மீது அவை குற்றம் சாட்டியுள்ளன.
இருப்பினும், திமுக, இடதுசாரிக் கட்சிகள், எம்.எம்.கே மற்றும் எஸ்டிபிஐ ஆகிய அமைப்புகள் இந்த உத்தரவு குறித்துக் கடும் கவலை தெரிவித்துள்ளன. அந்த இடத்தின் உரிமை மற்றும் வரலாற்றுச் சூழல் குறித்த கேள்விகள் இன்னும் தீர்க்கப்படாத நிலையில், இத்தகைய உத்தரவு ஒரு தவறான முன்னுதாரணத்தை உருவாக்கிவிடும் என்று அவை எச்சரித்துள்ளன.
அதிமுக தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன், சனிக்கிழமை, நீதிமன்றத்தின் முடிவை வரவேற்று, "நீதி நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது" என்றும், "இறைவனின் பிரசன்னம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது" என்றும் கூறினார்.
விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன், கல் தூணில் தீபம் ஏற்றுவதை தங்கள் கட்சி முழுமையாக எதிர்ப்பதாக மீண்டும் வலியுறுத்தினார். உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த இடைக்கால உத்தரவைச் செயல்படுத்தக் கூடாது என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
புதிய தமிழகம் கட்சித் தலைவா் கே.கிருஷ்ணசாமி, திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள இடைக்கால உத்தரவை தமிழக அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
Supreme Court's judgment permitting the lighting of a traditional lamp atop the Thirupparankundram hill on Karthigai Deepam, saying "justice has prevailed"
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற நிலைப்பாட்டில் விசிகவுக்கு உடன்பாடில்லை: திருமாவளவன்
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