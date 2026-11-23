புத்தக கொள்முதல் முறைகேட்டில் மேலும் 2 பதிப்பகங்ளுக்கு தொடர்பு: லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தகவல்
புத்தக கொள்முதல் முறைகேட்டில் மேலும் 2 பதிப்பகங்ளுக்கு தொடர்புள்ளது குறித்து...
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சென்னை: நூலகங்களுக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக முறைகேடு நடந்துள்ளதாகவும், இந்த முறைகேட்டில் மேலும் இரண்டு பதிப்பகங்களுக்கு தொடர்புள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தங்கள் கொள்முதல் செய்ததில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகக் கூறி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலாளர் இ.பரந்தாமன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், அகல் விளக்கு மற்றும் ஃபீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களில் இருந்து அதிக எண்ணிக்கையில், ஏஐ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும்,
இந்த புத்தக கொள்முதலில், பெரிய அளவில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளது குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும் என கடந்த 7-ஆம் தேதி, நான் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு அளித்த புகார் மீது இதுவரை எந்தவொரு குற்ற வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை என கூறப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயாணன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக ஆவணங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, பல அதிகாரிகள் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டுள்ள அகல்விளக்கு பதிப்பக உரிமையாளரை மோகனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கப்படவுள்ளார்.
இந்த முறைகேட்டில் , சிக்மா மற்றும் வித்யா ஆகிய இரண்டு பதிப்பகங்களுக்கு தொடர்புள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அகல் விளக்கு பதிப்பகத்துக்கு ரூ.1.74 கோடி பணம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
தொடர்ந்து, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தரப்பில் இந்த முறைகேடு தொடர்பாக தகவல் தெரிந்தவர்கள் முன்வந்தால், அவர்களுடைய வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்படும்.
பெரியார் அறிவுலகம் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து நூலகங்களிலும் இதுபோன்ற புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த முறைகேடு நடந்துள்ளது என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் நூலகங்களில் இருந்து அகற்றப்பட்டுவிட்டதாகவும், உயர்நீதிமன்றம் 2024-ஆம் ஆண்டு வகுத்துக் கொடுத்த கொள்முதல் கொள்கையைப் பின்பற்றியிருந்தால், இந்த முறைகேட்டை தவிர்த்திருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கு விசாரணையை உயர்நீதிமன்றம் கண்காணிக்க வேண்டும் என மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாகவும், அதுதொடர்பான உத்தரவு நகலை தாக்கல் செய்ய லஞ்சஒழிப்புத் துறை தரப்பில் அவகாசம் கேட்கப்பட்டதையடுத்து, வழக்கு விசாரணையை நவம்பர் 25-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டாா்.
Two more publishing houses linked to book procurement irregularities. Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) reveals...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.