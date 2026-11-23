சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 23) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 23) விசாரணைக்கு வரவுள்ள வழக்குகள் குறித்து...
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய புகாரில் கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிடக்கோரி அதிமுக பெண் வழக்குரைஞர் திரிசூலி தொடர்ந்த வழக்கு, தூத்துக்குடியில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட 2,200-க்கு மேற்பட்டோருக்கு எதிரான வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ. 23) விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.
இன்று விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்
* மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய புகாரில் கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிடக்கோரி அதிமுகவைச் சேர்ந்த பெண் வழக்குரைஞர் திரிசூலி தொடர்ந்த வழக்கு
* கோவை பெரியார் அறிவுலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் முறைகேடு தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்க ஊழல் தடுப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி திமுக சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலர் பரந்தாமன் தொடர்ந்த வழக்கு
* ஜெம் கிரானைட் வீரமணி வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள தொழிலதிபர் பிரகாஷின் முன்பிணை மனுவை தள்ளுபடி செய்த போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கு
* திமுக தலைவர்கள் குறித்து ஏஐ மூலம் உருவாக்கப்பட்டு சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்பட்டுள்ள தவறான பதிவுகளை நீக்கக் கோரி, திமுக வழக்குரைஞர் நடராஜன் தொடர்ந்த வழக்கு
* போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட 2,200-க்கு மேற்பட்டோருக்கு எதிரான வழக்கு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை நடத்தப்படவிருக்கிறது.
Which cases are up for hearing at the Madras High Court today (Nov 23)?
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