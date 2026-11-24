இதை மறைக்க எத்தனை பொய்கள்? எவ்வளவு உருட்டுகள்? பச்சை அயோக்கியத்தனம் இல்லையா? இபிஎஸ்
கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ விவகாரத்தில், தவெக அரசையும் முதல்வர் விஜய்யையும் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது பற்றி...
முதல்வர் விஜய் | எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்
ஆபாச குறுஞ்செய்தி விவகாரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ மீது மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் கொடுத்திருக்கும் நிலையில், தவெக அரசையும் முதல்வர் விஜய்யையும் அதிமுக பொதுச் செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
இதுபற்றி அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ மீதான புகாரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனுப்பிவிட்டதாக செய்திகள் வந்துள்ளன.
மாற்றிப் பேசி, உயர்நீதிமன்றத்திலேயே மறுத்த அரசு, தலைமைச் செயலகத்திலேயே மறுத்து பேட்டி கொடுத்த அமைச்சர், “எம்எல்ஏ பாவம்” என்று முட்டுகொடுத்த கூட்டணி காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர், என வெளியில் தெரிந்தே இத்தனை அழுத்தங்கள், இத்தனைக்கும் நடுவே திடமாக நின்று தனக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ட கொடுமைக்கு எதிரானப் திட மனதுடன் புகாரைப் பதிவு செய்துள்ளார் கள்ளக்குறிச்சி பெண் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்.
ஒரு மாவட்டத்தின் மாவட்ட மாஜிஸ்திரேட் - ஆன மாவட்ட பெண் ஆட்சியருக்கே இழைக்கப்பட்ட இந்த பெரும் கொடுமையை மறைக்க எத்தனை பொய்கள்? எவ்வளவு உருட்டுகள்? இது பச்சை அயோக்கியத்தனம் இல்லையா?
அதிமுக சார்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து, ஆட்சியரிடம் கேட்டு உறுதிமொழி ஆவணம் (Affidavit) தாக்கல் செய்யுங்கள் என்று உயர்நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக இந்த அரசுக்கு உத்தரவிட்ட பிறகு, இப்போது புகார் அளிக்கப்பட்ட செய்தி வருகிறது.
அப்படி என்றால், இத்தனைக் காலமும் இந்த விவகாரத்தை மூடி மறைக்க இந்த ஆச்சரியக்குறி அரசின் முதல்வரும் ,அதன் அமைச்சர்களும் கூட்டாக இணைந்து சதி செய்துள்ளார்கள் என்ற முடிவுக்கு தான் வர முடிகிறது
ஒரு பெண்ணுக்கு, அதுவும் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியருக்கே பணிச்சூழலில் பாதுகாப்பு இல்லை என்பது மாநிலத்திற்கே எவ்வளவு பெரிய அசிங்கம்?
அகில இந்தியப் பணிகள் - அதிகாரிகளுக்கு பொறுப்பு அமைச்சர் முதல்வர்தான். அப்படி என்றால், அவர்கள் உங்களை நம்பித் தான் பணியாற்றி வருகிறார்கள். அவர்களைப் பாதுகாக்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு. ஆனால், அந்த முதல்வரின் அமைச்சர்களும், அரசுமே இப்படி ஒரு மூடி மறைக்கும் கேவலத்தை செய்திருப்பது, அந்த பெண் ஆட்சியரின் மனதை எவ்வளவு காயப்படுத்தி இருக்கும்?
அதேபோல், இப்படி கலெக்டருக்கே ஆபாச செய்தி அனுப்பலாம் என்ற எண்ணம் இந்த எம்எல்ஏ-வுக்கு எங்கிருந்து வந்தது?
நாம் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், நம்மைக் காப்பாற்ற இந்த அரசும், முதல்வரும் இருக்கிறார்கள் என்ற மனநிலை தானே இது?
மற்ற பாலியல் வழக்குகளை மறைக்க முயன்ற அதிகாரிகளுக்கும், உயர்நீதிமன்றத்திலேயே இப்படி ஒரு விவகாரம் நடந்ததை மறுத்து, இந்த வழக்கை இழுத்து மூட முயற்சித்த இந்த ஆட்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
இப்படி ஒரு வெட்கக்கேடான அரசாங்கத்தை வரலாறு பார்த்தது உண்டா? ஒரு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நேர்ந்த கொடுமையையே ஒட்டுமொத்தமாக மறைக்க முயன்ற நீங்கள், எந்த லட்சணத்தில் தமிழகப் பெண்களைக் காப்பீர்கள் முதல்வரே?
“நான் தான் தாய்மாமன். நான் தான் அண்ணன். பெண்கள் பாதுகாப்பு அண்ணனின் உத்தரவாதம்” என்றெல்லாம் டயலாக் பேசி, சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை என்றெல்லாம் சொல்லி இத்தனை நாளும் கட்டமைக்க முயன்ற விஜய்யின் போலி பிம்பங்கள், அவர் கட்சி எம்எல்ஏ-வினாலேயே சுக்குநூறாக உடைக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெக அரசு அரங்கேற்றியுள்ள இந்த அசிங்கத்தால் முதல்வர் என்ற உயர்ந்த பொறுப்புக்கான குறைந்தபட்ச தார்மீகத்தையும் இழந்துவிட்டார் முதல்வர் விஜய்.
இன்றைய தினமே வழக்கு பதியப்பட்டு, இன்றைய தினமே கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ கைது செய்யப்பட வேண்டும்!
இந்த அரசின் மீது நம்பிக்கை முழுவதுமாக போய்விட்டதால், இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும்; எம்எல்ஏ-வோடு சேர்த்து இதை மறைக்க முயன்ற அத்தனை பவர்சென்டர்கள் மீதும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்!
மாவட்ட ஆட்சியருக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்ட அனைத்து அநீதிகளும் களையப்பட, நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும்!
எப்படி போராட்டம் நடத்தி, வழக்கு தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தில் உண்மை வெளிவர துணை நின்றோமோ, அதேபோல் நீதி நிலைநாட்டப்பட அதிமுக துணை நிற்கும்!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
à®à®ªà®¾à®à®à¯ à®à¯à®±à¯à®à¯à®à¯à®¯à¯à®¤à®¿ à®à®©à¯à®ªà¯à®ªà®¿à®¯ à®à®³à¯à®³à®à¯à®à¯à®±à®¿à®à¯à®à®¿ à®¤à®µà¯à® MLA à®®à¯à®¤à®¾à®© à®ªà¯à®à®¾à®°à¯ à®®à®¾à®µà®à¯à® à®à®à¯à®à®¿à®¯à®°à¯ à®à®©à¯à®ªà¯à®ªà®¿à®µà®¿à®à¯à®à®¤à®¾à® à®à¯à®¯à¯à®¤à®¿à®à®³à¯ à®µà®¨à¯à®¤à¯à®³à¯à®³à®©.— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) November 24, 2026
à®®à®¾à®±à¯à®±à®¿à®ªà¯ à®ªà¯à®à®¿,
à®à®¯à®°à¯à®¨à¯à®¤à®¿à®®à®©à¯à®±à®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯à®¯à¯ à®®à®±à¯à®¤à¯à®¤ à®à®°à®à¯,
à®¤à®²à¯à®®à¯à®à¯ à®à¯à®¯à®²à®à®¤à¯à®¤à®¿à®²à¯à®¯à¯ à®®à®±à¯à®¤à¯à®¤à¯ à®ªà¯à®à¯à®à®¿ à®à¯à®à¯à®¤à¯à®¤ à®à®®à¯à®à¯à®à®°à¯,
âMLA à®ªà®¾à®µà®®à¯â à®à®©à¯à®±à¯ à®®à¯à®à¯à®à¯à®à¯à®à¯à®¤à¯à®¤ à®à¯à®à¯à®à®£à®¿ à®à®¾à®à¯à®à®¿à®°à®¸à¯â¦
முன்னதாக, கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ தன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுத்திருந்த நிலையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார், காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்டோர் எம்எல்ஏவுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேற்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நடந்த வழக்கின் விசாரணையிலும் 'மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பில் இருந்து இன்னும் புகார் வரவில்லை' என்று தமிழக அரசு கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
EPS criticism of TVK and CM Vijay in the context of the Kallakurichi TVK MLA issue
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.