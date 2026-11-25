திருப்பரங்குன்றம் தீப சர்ச்சை! - செய்திகள் நேரலை
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திருப்பரங்குன்றம்.
300 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு
தவெக அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பிய ஹிந்து அமைப்பினர் மற்றும் பாஜகவினர் தரையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். காவல்துறையினர் வலுக் கட்டாயமாக வெளியேற்றும் போது, தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டன.
இதனிடையே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாஜக தலைவர்கள் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பொன் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்து பிறகு, விடுவித்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்றக் கோரி நேற்று போராட்டம் நடத்திய பாஜக மற்றும் ஹிந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்த 300 பேர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மதுரை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இவர்கள் மீது, அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாகக் கூடுவது, பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிப்பது, சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களைத் தெரிவிப்பது, அரசு ஊழியர்களைப் பணியாற்ற விடாமல் தடுப்பது உள்ளிட்ட 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருப்பரங்குன்றம் தீப சர்ச்சை
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலின் முக்கியத் திருவிழாக்களில் ஒன்றாக கார்த்திகை தீபத் திருநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தக் கோயில் சார்பில் மலை மீதுள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் மண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது.
இருப்பினும், இந்த இடம் மோட்ச தீபம் ஏற்றும் இடம் எனவும், மலை மீதுள்ள தூணிலேயே கார்த்திகை தீபத்தை ஏற்றுவது முந்தையக் கால வழக்கம் எனவும் ஒரு தரப்பினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் சார்பில் வழக்கமான நடைமுறைப்படி செவ்வாய்க்கிழமை மாலை உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் சஷ்டி மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது. மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவு புறக்கணிக்கப்பட்டது.
உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவை மீறிய ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசுக்கு விசிக, கம்யூனிஸ்ட், காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளும், பாஜக, ஹிந்து அமைப்புகளிடமிருந்து எதிர்ப்புகளும் கிளம்பியுள்ளன.
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