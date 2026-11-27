பாலக்காட்டில் துப்பாக்கி முனையில் நகைக்கடையில் கொள்ளை!
பாலக்காட்டில் உள்ள நகைக்கடையில் துப்பாக்கி மற்றும் கத்தியைக் காட்டி சுமார் 20 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது பற்றி...
நகைக்கடையில் கொள்ளை.
பாலக்காட்டில் உள்ள நகைக்கடையில் துப்பாக்கி மற்றும் கத்தியைக் காட்டி சுமார் 20 சவரன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரள மாநிலம், பாலக்காடு அருகே உள்ள பெரிங்கோட்டுக்குரிசியில், நகைக்கடை ஒன்றில் புகுந்த மூன்று பேர், துப்பாக்கி மற்றும் கத்தியைக் காட்டி ஊழியர்களை மிரட்டி சுமார் 20 சவரன் தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றதாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
விற்பனையாளரிடம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, அவர்களின் நடவடிக்கையில் சந்தேகமடைந்த ஊழியர் கடையின் மேலாளரை அழைத்துள்ளார். மேலாளர் அங்கு வந்ததும், கொள்ளையர்களில் ஒருவர் துப்பாக்கியை எடுக்க, மற்றொருவர் கத்தியைக் காட்டி ஊழியர்களை மிரட்டியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, தங்க மோதிரங்களைக் கொள்ளையடித்துவிட்டு அவர்கள் தப்பிக்க முயன்றுள்ளனர். இருப்பினும், கடை ஊழியர்கள் அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி, சப்தமிட்டு உதவி கோரியுள்ளனர். இந்தக் கொள்ளையின்போது, கொள்ளையர்கள் ஒருமுறை துப்பாக்கியால் சுட்டதாகக் கடையின் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
முதற்கட்ட மதிப்பீட்டின்படி, சுமார் 20 சவரன் தங்க நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் கருதுகின்றனர். குற்றவாளிகள் வெளிமாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களாக இருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர். கொட்டாயி காவல்துறையினர் இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நகைக்கடை கேரளம் - தமிழ்நாடு எல்லைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளதால், குற்றவாளிகள் மாநிலத்தை விட்டுத் தப்பிச் செல்வதைத் தடுக்க காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். குற்றவாளிகளைக் கண்டறிந்து அவர்களைப் பிடிப்பதற்காக, இந்தச் சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் பல்வேறு காவல் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
Summary
Three men allegedly robbed around 20 sovereigns of gold ornaments from a jewellery shop at Peringottukurissi here on Friday after threatening employees with a gun and a knife, police said.
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