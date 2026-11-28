மாவட்ட ஆட்சியரை எண்ணெய்ச் சட்டி தூக்க வைத்ததுதான் முதல்வரின் நிர்வாகத் திறன்! மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் முதல்வர் விஜய்க்கு திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியிருப்பது பற்றி....
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம்
கல்தூணுக்கு மாவட்ட ஆட்சியரை எண்ணெய்ச் சட்டி தூக்க வைத்ததுதான் முதல்வரின் நிர்வாகத் திறன் என்று திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில், #திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில், உச்சநீதிமன்றத்தின் Judicial Overreach-ஆல் மாநில அரசின் உரிமைகளும் நமது பல்லாண்டுகால மரபுமுறைகளும் பறிபோனதைப் பற்றி, தமிழ்நாடு முதல்வர் ஏன் இதுவரை வாய் திறக்கவில்லை? Saturday, Sunday Weekend relaxation முடிந்து Monday வந்தாலாவது பேசுவாரா?
அதிகாரிகளை முன்னிறுத்தி ஒளிந்துகொண்டு, அவர்களைப் பழி சுமக்க வைத்து, ஒரு மாவட்ட ஆட்சியரை இன்று கல்தூணுக்கு எண்ணெய்ச் சட்டி தூக்க வைத்ததுதான் இப்போதுள்ள முதல்வரின் நிர்வாகத் திறன்!
‘Comedy Show Performer’ முதல்வரானால் தமிழ்நாடு காப்பாற்றப்படும் என இரவோடு இரவாகத் தாவிச் சென்ற கட்சிகள், அவரிடம் எந்த Opinion-உம் Accountability-யும் கோராமல், தி.மு.க.வைப் பார்த்து மட்டும் கேள்வி எழுப்புவது ஏன்?
Judicial Overreach-ஆல் மாநில அரசுகளின் உரிமைகள் பறிபோவதைத் தடுத்திட அரைநூற்றாண்டு காலமாகப் பலப்பல போராட்டங்களை நடத்திக் களம் கண்ட தி.மு.க.வுக்கு இதுகுறித்து யாரும் பாடம் எடுக்க வேண்டியது இல்லை!
ஆட்சியில் இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, மாநில உரிமைகளையும் மதநல்லிணக்கத்தையும் நிலைநாட்டிடத் தி.மு.க. என்றென்றும் உறுதியாகத் தொடர்ந்து போராடும்! வெல்லும்! என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Summary
DMK President M.K. Stalin has questioned why the Chief Minister has not spoken out so far on the Thiruparankundram lamp issue.
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