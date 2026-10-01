The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சிவாஜி கணேசன் நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் விழா! அரசு மீது நம்பிக்கை - பிரபுதங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம் (அக். 1)சென்னையில் டெங்கு பாதிப்பு 2 மடங்கு அதிகரிப்பு!சிவாஜி கணேசன் பிறந்தநாள்: தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை!ஆண்டுதோறும் சினிமா, சின்ன திரை விருதுகள்: ராஜ்மோகன் உறுதி கத்திக்குத்துக்குப் பிறகும் மக்கள் உயிரைக் காத்த இந்திய விமானி! மோடி புகழாரம்ஹிந்து கடவுள்கள் குறித்து தெலங்கானா முதல்வா் கருத்து: காங்கிரஸுக்கு பாஜக கண்டனம்பட்டாசுகளுக்கு முழு தடை விதிக்கப்படாது: உச்சநீதிமன்றம் எத்தியோப்பியாவில் 3 இந்தியா்கள் மாயம்: கடத்தப்பட்டதாக குடும்பத்தினா் தகவல் இந்தியாவுக்கு வரலாற்று வெற்றி: தொடரையும் கைப்பற்றியதுஇ-கேஒய்சி செய்யப்படாத குடும்ப அட்டைகள் முடக்கப்படாது: தமிழக அரசு விளக்கம்

சிவாஜி கணேசன் நூற்றாண்டு விழா! தம்பி விஜய் அரசு மீது நம்பிக்கை - பிரபு

சிவாஜி கணேசனின் நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் விழாவை தமிழக அரசு சிறப்பாக கொண்டாடும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக பிரபு பேசியது குறித்து...

Prabhu, Sivaji Ganesan's Centenary Celebrations

நடிகர் பிரபு - எக்ஸ்

Published On :

சிவாஜி கணேசனின் நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் விழாவை தமிழக அரசு சிறப்பாக கொண்டாடும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக நடிகர் பிரபு இன்று (அக். 1) தெரிவித்தார்.

சிவாஜி கணேசனின் பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை அடையாறு மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரின் சிலைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மரியதை செலுத்தப்பட்டது.

தமிழக அரசு சார்பில் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், வெங்கடரமணன் ஆகியோர் சிவாஜி கணேசன் படத்துக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

இதுமட்டுமின்றி, இந்நிகழ்வில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ.வும் அமைச்சருமான வன்னி அரசு, நடிகர் பிரபு, நடிகர் நாசர், விக்ரம் பிரபு மற்றும் சிவாஜி கணேசன் குடும்பத்தினர் எனப் பலர் பங்கேற்றனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில் செய்தியார்களுடன் நடிகர் பிரபு பேசியதாவது:

''நாட்டின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அப்பாவின் (சிவாஜி கணேசன்) ரசிகர் மற்றத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இன்று இங்கு வந்துவிடுகிறார்கள். அவர்களின் அன்புக்கு நன்றி. இங்கு வந்து தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்திய அமைச்சர்கள், ரசிகர் மன்றத்தினருக்கு நன்றி. பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்ட காவலர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

99 ஆவது பிறந்தநாளில் இருந்தே நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை ஆரம்பித்துவிடுவோம் என முதல்வர் விஜய் உறுதி அளித்துள்ளார். இதனை தமிழக அரசு சிறப்பாக செய்யும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது'' எனக் குறிப்பிட்டார்.

Summary

Sivaji Ganesan's Centenary Celebrations! Faith in the Government Prabhu

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் பிறந்த நாள்: முதல்வர் ஜோசப் விஜய் புகழஞ்சலி

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் பிறந்த நாள்: முதல்வர் ஜோசப் விஜய் புகழஞ்சலி

சிவாஜியை நினைவுகூர்ந்து போற்றுகிறேன்: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்

சிவாஜியை நினைவுகூர்ந்து போற்றுகிறேன்: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்

சிவாஜி கணேசன் பிறந்தநாள்: தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை!

சிவாஜி கணேசன் பிறந்தநாள்: தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை!

நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் மூத்த மகள் சாந்தி காலமானார்

நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் மூத்த மகள் சாந்தி காலமானார்

விடியோக்கள்

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK