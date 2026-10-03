சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஆன்லைன் டிக்கெட் பிரச்னை சரிசெய்யப்பட்டது!
சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் பெறுவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் சரி செய்யப்பட்டதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது பற்றி...
சென்னை மெட்ரோ ரயில் - ENS
சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் பெறுவதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் சரி செய்யப்பட்டதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் ஆன்லைன் மூலமாக பயணச்சீட்டு பெறுவதில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதுவரை பயணிகள் கவுன்டர்களில் டிக்கெட் பெற்றுக்கொள்ளுமாறும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் இன்று (அக். 3) காலை தெரிவித்திருந்தது.
இதையடுத்து கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டு தற்போது ஆன்லைன் டிக்கெட்சேவை வழக்கம் போல் இயங்குவதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இதுபற்றி எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"சென்னை மெட்ரோ ரயில் ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்பக் கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன மொபைல் செயலி உள்ளிட்ட இணையவழி டிக்கெட் முன்பதிவு சேவைகள் தற்போது சீராகச் செயல்படுகின்றன.
க்யூஆர் கொடு, சிஎம்ஆர்எல் மொபைல் செயலி, வாட்ஸ்ஆப், பேடிஎம், போன்பே வழியாகவும் ஆன்லைன் டிக்கெட் பெறலாம்.
டிக்கெட் கவுண்டர்களில் 'சிங்கார சென்னை அட்டை' (Singara Chennai Card) மற்றும் 'சிஎம்ஆர்எல் பயண அட்டைகள்' (CMRL Travel Cards) மூலமாகவும் டிக்கெட்டுகளைப் பெறலாம்.
ஏற்பட்ட சிரமத்திற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
Chennai Metro Rail Update:— Chennai Metro Rail (@cmrlofficial) October 3, 2026
The technical glitch has been rectified.
Online ticketing, including the CMRL mobile app, is now functioning normally.
Other online ticketing options are also available:
Static QR Code
CMRL Mobile App
Paytm
PhonePe
Tickets can also beâ¦
Summary
Chennai Metro Rail: The technical glitch has been rectified on online ticket
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